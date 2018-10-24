Жуткое зрелище: в сети показали свежие фото разрушенного Донецка

Украина

Оккупированный Донбасс за четыре с лишним года войны постепенно ветшает и превращается в захолустье. Даже некогда яркий, богатый и сияющий огнями Донецк теперь не узнать . Многое из того, что было построено и сделано до прихода «русского мира», превратилось в жуткое зрелище. Осенние фото теперешнего Донецка опубликовал в сети видеоблогер Константин Скорятин.

Он проехал на велосипеде по центральному парку отдыха им. Щербакова, вокруг бывшего стадиона «Шахтер» и запечатлел все это.

По словам Скорятина, сам парк за последние пять лет практически не изменился. Нет особых разрушений, видно только естественное старение. Все кафе работают. Правда, значительно уменьшилось количество посетителей.

«На въезде в парк им. Щербакова висит табличка — „Катание на велосипедах“ запрещено… Со слов охранников, запретили езду на велосипедах потому, что. в каком-то году велосипедист сбил ребенка. Т. е. обычная страшная история, как и про вредные привычки. На великах запретили ездить, а вот на электросамокатах, героскутерах (которые движутся, на самом деле, быстрее) нет», — пишет автор фото.

Из-за отсутствия посетителей в будние дни аттракционы закрыты, заметно присутствие символики «ДНР» на сцене в центральной части парка.

За неработающим стадионом «Шахтер» расположен крупный авторынок. На нем, в основном, стоят перекупщики и продают, по словам, Скорятина, «всякий хлам».

По словам автора фото, снимки он делал 10 октября в три часа дня.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что за время войны Донецк превратился в «советское вымирающее село». С начала российской агрессии оккупированные территории Донбасса и Крыма покинули более полутора миллионов человек. Выехала, в основном, самая передовая часть населения.

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