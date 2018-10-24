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Кейт Миддлтон сняли на видео с шестимесячным принцем Луи, а ее сестру сфотографировали с коляской

23 октября третьему ребенку принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи исполнилось ровно полгода. Именно в этот день журналистам удалось снять мальчика на видео. На территории Кенсингтонского дворца приземлился вертолет, из которого вышел Уильям, а затем Кейт с Луи на руках. И, хотя малыша видно не слишком хорошо, фанаты королевской семьи рады и таким кадрам. Ведь в последний раз маленького принца показывали на публике лишь в день его крестин — 9 июля.

Кейт и Уильям с детьми много времени проводят в своем поместье Анмер-холл в Норфолке. В Лондон они прибыли накануне, чтобы принять участие в банкете, который королева Елизавета давала в честь монарха Нидерландов Виллема-Александра и его жены Максимы.

Между тем появились также снимки младшей сестры Кейт Пиппы Миддлтон, которая родила своего первенца 15 октября. Сначала были опубликованы фото Пиппы и ее мужа Джеймса Мэттьюса на прогулке в Лондоне с коляской. Затем Пиппу сфотографировали, когда она гуляла с сыном одна. Коляску бренда Bugaboo из экологически чистых материалов супруги приобрели почти за 1500 долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вопреки этикету Елизавету II публично поцеловали.

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