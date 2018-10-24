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- 6:35 Кейт Миддлтон блистала на королевском банкете, а Меган Маркл эвакуировали с рынка
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Кейт Миддлтон блистала на королевском банкете, а Меган Маркл эвакуировали с рынка (фото)
Вечером 23 сентября королева Елизавета дала в Букингемском дворце банкет в честь впервые за последние 36 лет посетившего Лондон монарха Нидерландов. На банкете помимо хозяйки и ее гостей — короля Виллема Александра и его жены королева Максимы — присутствовали старший сын Елизаветы принц Чарльз с женой Камиллой, а также ее внук принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Герцогиня Кембриджская выглядела блистательно: она надела голубое вечернее платье с драпировкой, а также бриллиантовую диадему своей покойной свекрови принцессы Дианы. На плече у нее красовался знак отличия дам из королевской семьи — Фамильный Орден Елизаветы II. Это украшенное драгоценностями изображение королевы на желтой ленте.
Камилла и сама Елизаветы выбрали для этого вечера белый цвет. Королева одолжила невестке диадему, которая досталась ей в наследство от ее матери.
Как пишет издание Express, в своей речи на банкете нидерландский король назвал Елизавету «самой бесстрашной девушкой Джеймса Бонда», вспоминая ее участие в открытии Лондонской олимпиады в 2012 году. Тогда Елизавета в сопровождении актера Дэниела Крэйга, который был в образе агента 007, снялась в шутливом ролике, где якобы выпрыгнула из вертолета над стадионом.
Гостям подавали шоколадно-апельсиновый торт и разные виды пирожных.
Фото Getty
В отличие от Кейт Миддлтон ее беременная родственница Меган Маркл, как сообщает Daily Mail, провела время не столь гламурно. Жена принца Гарри попыталась посетить рынок в столице Фиджи Суве, куда супруги прибыли накануне из Австралии. Однако уже через считанные минуты визит по решению охраны был прерван. На рынке при виде герцогини Сассекской начался хаос и телохранители опасались, что не смогут управлять толпой. Меган спешно эвакуировали. Этим занялись местные стражи порядка, а также ее личные телохранители — в том числе женщина, которую наняли для Маркл недавно. Торговцы были крайне расстроены — они несколько часов ждали встречи с бывшей актрисой, репетируя для нее исполнение песен.
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