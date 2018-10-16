Сестра Кейт Миддлтон родила первенца (фото)

Мир

Вслед за новостью о будущем прибавлении семейства принца Гарри и Меган Маркл стало известно о пополнении в семье Кейт Миддлтон. Впервые стала мамой младшая сестра герцогини Кембриджской — 35-летняя Пиппа.

Пиппа Миддлтон 15 октября родила мальчика в престижной лондонской больнице святой Марии — в крыле Линдо, где ранее появились на свет все трое ее племянников — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. В свое время здесь же принцесса Диана родила принца Уильяма, в затем — принца Гарри. Стоимость пребывания в крыле Линдо — почти 10 тысяч долларов в сутки.

За несколько недель до родов, 12 октября, Пиппа была в числе гостей на свадьбе принцессы Евгении.

О беременности младшей Миддлтон стало известно в апреле. В отличие от старшей сестры, Пиппа не страдала приступами сильной тошноты.

Пиппа вышла замуж за бывшего автогонщика и менеджера хедж-фонда Джеймса Мэттьюса в мае 2017 года. Супруги живут в особняке стоимостью 22 миллиона долларов в престижном районе Лондона Челси.

Пиппа на свадьбе Евгении с мужем и братом

Пиппа с супругом

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кот-экстрасенс предсказал в телеэфире пол первенца Меган Маркл и принца Гарри.

Читайте также: «Бесчувственная» Меган Маркл довела до слез принцессу Евгению и расстроила тысячи женщин по всему миру.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter