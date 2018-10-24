Одесский активист Михайлик поставил под сомнение версию полиции о покушении на него

Происшествия

Переживший покушение одесский активист Олег Михайлик сомневается в той версии событий, на которой остановилось следствие. Ради того, чтобы установить действительно виновных в стрельбе, Михайлик примет меры: будет настаивать, чтобы пулю из легкого извлекали за рубежом и не смогли подменить.

«Следствие рассматривает версию, что в меня стреляли из револьвера, то есть с относительно близкого расстояния — то ли вплотную, то ли из авто, которое проезжало почти рядом со мной. Друзья предполагают, что все-таки выстрел был сделан издалека из винтовки с глушителем», — объяснил Михайлик в интервью «Украинской правде».

По словам пострадавшего, пуля, застрявшая в левом легком, крайне важна для установления вида оружия. Она должна подтвердить или окончательно опровергнуть версию о стрельбе из револьвера. «Основная версия — это выстрел из револьвера… То, что стреляли именно из револьвера, следователи подтверждают тем, что на месте не нашли гильзу. Ведь револьвер не выкидывает гильзу, она остается в барабане», — добавил активист.

Михайлик сомневается, что лица, арестованные по делу о покушении, действительно причастны к преступлению — уж слишком они удобные кандидатуры для следствия: «У них есть криминальное прошлое, их жалеть никто не будет, они не граждане Украины, и они в это время были неподалеку… Но трудно понять, зачем этим людям было убивать? Они не очень похожи на наемных киллеров. Они вроде бы грабят квартиры, машины, „чистят“ у людей барсетки».

Напомним, 22 сентября на общественного деятеля Михайлика в Одессе было совершено покушение. Активист был госпитализирован в тяжелом состоянии и пережил клиническую смерть. Пулю, застрявшую в легком, решили пока не извлекать по настоянию врачей. Полиция рассматривает три версии нападения.

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