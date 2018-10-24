В Москве скончался известный советский артист (видео)

Культура

Юморист Сергей Дроботенко написал на своей странице в Facebook: «Сегодня не стало Юры Григорьева. Того само человека-радиоприемника. Именно с этим номером он имел оглушительный успех на всех концертных площадках страны и мира».

Известно, что в последнее время 81-летний артист эстрады, конферансье и звукоимитатор Юрий Григорьев страдал болезнью Альцгеймера, однако его близкие до последнего надеялись, что он найдет в себе силы бороться с недугом. Он почти не появлялся на публике.

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Заслуженный артист России родился в 1937 году в Баку. В 70−80-е годы были очень популярны его номера со звукоимитацией. 15 лет назад Григорьев дал интервью газете «Труд», в котором признался: «В жизни можно устать от всего. Бывало, после звукоимитаций у меня садился голос. Но от анекдотов и баек я не уставал никогда».

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти выдающихся артистов Романа Карцева и Неонилы Крюковой.

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