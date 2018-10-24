В погранслужбе рассказали, что грозит крымчанам за пользование Керченским мостом

Украина

За незаконное пересечение границы Украины через Керченский мост или закрытые Киевом аэропорты полуострова граждан Украины, проживающих в Крыму, могут привлечь к административной ответственности. Об этом в эфире «Радио Крым. Реалии» заявил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Согласно законодательству Украины, уголовная ответственность за незаконное пересечение границы Украины с полуостровом не предусмотрена.

«Граждане, которые незаконно въезжают или выезжают из Крыма, будут, как и ранее, нести ответственность по статье 204−2 — административную. Российские документы, выданные на оккупированной территории, не имеют для нас никакой юридической силы, и рассматривать их как основание для пересечения границы или пределов оккупированных территорий нет никаких законных причин. Для нас крымчане — граждане Украины, которые могли пересечь границу через закрытые пункты пропуска, но на территорию материковой Украины въезжают уже через официальные пункты контроля. В таком случае их будут привлекать к административной ответственности, а к уголовной по давно уже существующей статье 332−1 — только в случае совершения таких действий с целью причинения вреда интересам Украины», — рассказал Слободян.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский парламент принял изменения в Уголовный кодекс об ответственности для граждан России за незаконное пересечение государственной границы Украины. Документ касается случаев, когда иностранцы в нарушение законодательства посещают аннексированный Крым. Если после этого им запрещают въезд на территорию Украины, а они все равно пытаются попасть на нашу территорию в обход пункта пропуска или с поддельным документом, то их задержат и за это предусмотрена уголовная ответственность.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter