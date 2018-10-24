Опальная украинская певица похвасталась очередной наградой в России (фото)

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, собирая там многочисленные награды, похвасталась в сети очередным достижением. Артистка разместила в сети фото после церемонии награждения премии «Прорыв года». С наградой в руках Ани Лорак позирует на красной дорожке в черном пальто. Кстати, на церемонию она пришла одета весьма скромно — в черном брючном костюме.

Программу «Дива», с которой певица гастролирует по России, назвали «Лучшим концертным шоу года».

«Шоу „Дива“ признано лучшим в номинации „Концертное шоу года 2018“ Бьем рекорды! Браво лучшему режиссеру Олегу Бондарчуку! Браво всей команде!», — написала Ани Лорак. Организаторы премии вручили артистке главный приз в этой категории — путевку на Мальдивы.

«Это шоу я посвящаю всем девочкам, женщинам. Потому что мы все — дивы», — произнесла со сцены певица, принимая статуэтку. Когда и с кем Каролина, переживающая кризис в отношениях с мужем Муратом, отправиться на райский отдых, она не сообщает. Сейчас у ее дочери Софии, которая учиться в первом классе престижной частной школы в Подмосковье, как раз начались школьные каникулы. Так что вполне возможно, что они проведут это время вместе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Ани Лорак показала дочь Софию на подиуме.

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