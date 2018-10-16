Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме (фото)

Шоу-бизнес

После скандала вокруг измены мужа Мурата популярная певица Ани Лорак увезла 7-летнюю дочь Софию в Москву, где девочка пошла в первый класс элитной гимназии. Пока звездная мама гастролирует по городам России, дочь вливается в московскую тусовку. София дебютировала на подиуме. Она приняла участие в модном показе Mercedes-Benz Fashion Week, на котором начинающие дизайнеры демонстрируют первые коллекции. София демонстрировала наряды жены шоумена Александра Реввы — Анжелики. Она представила коллекцию детской одежды, посвященную своим дочерям — Amelie&Alisa.

Фото с показа с участием дочери Ани Лорак опубликовала в своем Instagram. «Вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме», ― написала певица под снимком.

Стоит отметить, что девочка в нежном голубом платье держалась очень уверенно. Судя по публикациям Лорак, сама она не смогла поддержать дочку. В этот день у нее был концерт в Барнауле.

Напомним, летом разгорелся скандал — в сети появилось видео, на котором муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу в ночном клубе обнимает и что что-то шепчет на ушко модели и тусовщице Яне Беляевой. После этого неверный муж писал трогательные посты в социальных сетях, просил прощения. Ани Лорак, не комментируя ситуацию, перестала носить обручальное кольцо и увезла дочь в Россию. На днях певица лишь коротко резюмировала: «Такое пишут. Диву даешься». Тем временем в СМИ обсуждают бракоразводный процесс Ани Лорак.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после 13 лет брака на развод подали супруги Сергей и Виктория Тигипко.

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