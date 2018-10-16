- 14:29 Дмитрий Комаров за три месяца в Бразилии ни разу не искупался
- 14:25 В Сумах сотрудник СБУ избил патрульного полицейского
- 14:22 Киевский аэропорт может ограничить количество ночных рейсов
- 14:09 Взрывы в Ичне могли устроить с помощью мобильного телефона
- 13:55 Украина — Чехия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
- 13:45 Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме
- 13:35 Ваше имя золотыми буквами вписано в историю Украины, — епископ Иларион о Порошенко
- 13:28 Известный кот-экстрасенс предсказал в телеэфире пол первенца Меган Маркл и принца Гарри
- 13:19 Футбол на ТВ: где смотреть матч Лиги наций Франция — Германия
- 13:15 Взрывы на военных складах в Украине: озвучены шокирующие цифры о потерях
Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме (фото)
После скандала вокруг измены мужа Мурата популярная певица Ани Лорак увезла 7-летнюю дочь Софию в Москву, где девочка пошла в первый класс элитной гимназии. Пока звездная мама гастролирует по городам России, дочь вливается в московскую тусовку. София дебютировала на подиуме. Она приняла участие в модном показе Mercedes-Benz Fashion Week, на котором начинающие дизайнеры демонстрируют первые коллекции. София демонстрировала наряды жены шоумена Александра Реввы — Анжелики. Она представила коллекцию детской одежды, посвященную своим дочерям — Amelie&Alisa.
Фото с показа с участием дочери Ани Лорак опубликовала в своем Instagram. «Вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме», ― написала певица под снимком.
Стоит отметить, что девочка в нежном голубом платье держалась очень уверенно. Судя по публикациям Лорак, сама она не смогла поддержать дочку. В этот день у нее был концерт в Барнауле.
Напомним, летом разгорелся скандал — в сети появилось видео, на котором муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу в ночном клубе обнимает и что что-то шепчет на ушко модели и тусовщице Яне Беляевой. После этого неверный муж писал трогательные посты в социальных сетях, просил прощения. Ани Лорак, не комментируя ситуацию, перестала носить обручальное кольцо и увезла дочь в Россию. На днях певица лишь коротко резюмировала: «Такое пишут. Диву даешься». Тем временем в СМИ обсуждают бракоразводный процесс Ани Лорак.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что после 13 лет брака на развод подали супруги Сергей и Виктория Тигипко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!