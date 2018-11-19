Ровно 400 лет назад украинские казаки заставили Московское царство просить о мире: как это было

История современности

Из глубины веков

— Многие считают, что успешный полководец — это тот, кто выигрывает крупные сражения, — говорит ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ доктор исторических наук Борис Черкас. — Это так и не так. Ведь во время сражений гибнет большое количество воинов, причем не только противника, но и своих. Полководческий талант гетмана Петра Сагайдачного заключался в том, что он умел побеждать, по возможности избегая крупных баталий. Яркий пример этого — его успешный поход на Москву, состоявшийся 400 лет назад.

— Почему гетман Сагайдачный пошел брать Москву?

— Это история связана с потрясениями, обрушившимися на Московию после смерти в 1584 году Ивана Грозного, — отвечает Борис Черкас. — На нем оборвалась царствовавшая династия, и это явилось одной из основных причин начавшейся затем смуты. Особенно тяжелым положение стало в 1610 году: с одной стороны к Москве подходили польско-литовские войска, с другой — полки Лжедмитрия II. Боярскому правительству нужно было немедленно добиться мира с Речью Посполитой. Бояре поддержали идею митрополита Федора Романова (отца будущего царя Михаила Романова) обратиться с предложением к польскому королю Сигизмунду III Вазе посадить на московский престол его сына-подростка Владислава IV. Тем самым можно было убить двух зайцев: остановить войну и сделать царем человека, имеющего основания претендовать на престол по праву рождения, — королевской крови (в глазах людей той эпохи это обстоятельство было очень важным).

*Сигизмунд III

Боярское правительство поставило перед Сигизмундом III условие — его сын должен принять православие. Король согласился. В 1610 году Владислав формально стал царем. Для него даже изготовили трон. Однако Сигизмунд III все оттягивал с отправкой сына в Москву. Тем временем ситуация в Московии не улучшалась: Швеция взяла под контроль Новгород и Псков, польские гарнизоны стояли в Смоленске, Москве и в ряде других городов, то и дело вспыхивали крестьянские бунты, повсюду орудовали разбойничьи шайки, наводившие на обывателей ужас. Государственность Московии переживала коллапс. Обернулось это тем, что в сентябре 1611 года на Волге в Нижнем Новгороде под руководством нижегородского земского старосты Кузьмы Минина начало формироваться уже второе за годы смуты народное ополчение. Кстати, интересный факт: ядро этого войска составляли выходцы из Речи Посполитой, так называемые литовские люди. Они поступили на службу к московским царям еще до начала смуты и были поселены в Поволжском регионе. Из-за царившего хаоса им перестали платить жалованье, поэтому они охотно вступали в ополчение, которое должно было восстановить порядок и, следовательно, выплаты служивым людям. Воеводой ополчения стал князь Дмитрий Пожарский. Зимой 1612 года начался поход на Москву. Спустя почти год ополчению удалось изгнать войска Речи Посполитой. После этого претендента на престол бояре нашли среди своих — царем избрали Михаила Романова, ставшего родоначальником монаршей династии.

Однако королевич Владислав продолжал считать московским царем себя. Из-за этого и возобновилась польско-московская война, в которой довелось участвовать украинскому казацкому войску во главе с Петром Сагайдачным. Впрочем, поначалу Владислав отправился в поход без казаков. Это произошло в 1617-м (королевичу тогда было 22 года). Удалось взять Вязьму и еще несколько городов. Продвинуться дальше не получилось, несмотря на то, что командовал польско-литовским войском опытнейший полководец великий гетман литовский 57-летний Карол Ходкевич. Не хватало денег для выплаты жалованья солдатам, из-за этого началось дезертирство. Ситуация становилась угрожающей: московиты накапливали силы, у них появился реальный шанс нанести поражение Владиславу.

Его отец искал возможность помочь сыну. Но резервов осталось мало, поэтому весной 1618 года он обратился к запорожским казакам, охранявшим южные границы Речи Посполитой. Запорожцы до этого уже неоднократно выручали правительственные армии в войнах с соседями. Причем казакам приходилось совершать довольно далекие походы, например, в Прибалтику в 1601—1602 годах против шведов.



* Королевич Владислав IV претендовал на московский престол

— Как казаки отнеслись к предложению пойти походом на Московию?

— Нормально, ведь они были подданными Речи Посполитой и представителями военного сословия. Воевать на стороне своего государства считалось делом престижным, это укрепляло статус запорожцев. С другой стороны, отношения с центральной властью у них складывались непросто — достаточно сказать, что за двадцать лет до описываемых событий произошло масштабное восстание казаков под предводительством Северина Наливайко, в ходе которого погибли тысячи украинцев и поляков. Но это был внутренний конфликт. Так что, когда король попросил помощи, запорожцы дали согласие, но отправили в Варшаву послов — за участие в войне потребовали расширения своих прав и защиты православной веры. Король принял их требования. В поход на Московию запорожцы шли охотно еще и по той причине, что эта военная кампания давала шанс вернуть оккупированную соседним государством Черниговщину, которую казаки справедливо видели неотъемлемой частью этнических земель своего народа. Тут нужно сказать, что они и остальные слои украинского общества Речи Посполитой воспринимали себя потомками русичей, помнили, что у их предков было свое независимое государство — Киевская Русь. Московиты и их страна для них были чужими. Это четко прослеживается по документам той поры.

— Казаки сами решили, что поход возглавит Петр Сагайдачный, или его назначил король?

— Запорожцы выбирали себе предводителей, так было и на этот раз. По их воле Сагайдачный стал гетманом. Тогда эта должность была сугубо военной — гетман руководил войском в походе.

— Сколько казаков отправились на помощь Владиславу?

— Порядка 20 тысяч человек. Нужно понимать, что всех запорожцев насчитывалось около шести-семи тысяч. Как отмечается в письменных источниках: были казаки и те, кто ходил с ними в походы — малоземельные шляхтичи, мещане, крестьяне из южного пограничья. Благодаря им Сагайдачный собрал столь большое войско, по численности превосходившее армию Владислава.



* Гравюрный портрет Петра Сагайдачного, размещенный в 1622 году в книге писателя и поэта Касияна Саковича «Вірш на жалосний погреб Зацного Рицера Петра Конашевича Сагайдачного»

— Гетман повел войско на соединение с полками королевича?

— Нет, Сагайдачный решил действовать самостоятельно. Поход начался в конце июня 1618 года. Был выбран старинный Муравский шлях — на Каширу, Рязань, Коломну. Казаки продвигались по этому пути не все вместе, а несколькими колоннами. Это позволяло появляться одновременно во многих местах. Такая стратегия сбивала противника с толку, давила на него психологически. Воеводам московских полков не было понятно, где неприятель и каковы его силы.

Сагайдачный и его окружение придумывали различные способы завоевывать города быстро и с минимальными потерями. Так, в крепость Ливны (находится на территории современной Орловской области России) под видом купцов или мастеровых заслали казаков, которые сумели ночью открыть ворота штурмовым группам. Городом Елец удалось овладеть с помощью другой военной хитрости: перед его стенами появился относительно небольшой отряд казаков. Воеводе не хватило ума сообразить, что это может быть уловка. Решил: раз запорожцев мало, то он им сейчас покажет, почем фунт лиха, — вывел гарнизон за стены и бросился в погоню за казаками. А неподалеку в засаде стояли основные украинские силы. Московиты попали в ловушку и были разбиты. Сагайдачный широко использовал еще и такую тактику: вокруг того или иного города создавалась, условно говоря, зона тишины — там не появлялись даже небольшие группы казаков. Тогда как возле находившихся в отдалении населенных пунктов местные то и дело замечали украинские отряды. Благодаря этим мерам у гарнизона города, который планировал взять Сагайдачный, возникала иллюзия, что неприятель к ним не явится. И тут вдруг ночью или ранним утром как из-под земли появляются казаки (с лестницами, веревками) и бросаются на штурм. Как правило, это срабатывало — гарнизон удавалось застать врасплох, ошеломить неожиданным яростным приступом и овладеть городом.

— Но и неудачи случались?

— Как же без них. Если какой-либо город не удавалось взять с ходу, Сагайдачный оставлял его в покое. При этом казаки распространяли слух, что осаду снимать не собираются. Это заставляло воевод отправлять полки на выручку осажденному городу. Когда они приходили на место, казаков не заставали. Сагайдачный к тому времени уводил войско дальше — зачем гробить людей в кровопролитных штурмах и терять драгоценные дни. Время поджимало: до Москвы нужно было дойти прежде, чем наступит холодная и мокрая осень. Главная преграда на этом пути — речка Ока. На ней издревле московиты организовывали сильную оборону — от нападения кочевников. Там стоял крупный отряд. Однако при приближении украинских казаков в рядах московитов началась паника, и они предпочли ретироваться.

Войско Сагайдачного быстро форсировало Оку и без промедлений двинулось к столице Московии. Навстречу ему царь отправил полки под началом воеводы Михаила Бутурлина. Когда армии встретились, Сагайдачный вышел с воеводой на рыцарский поединок. Гетман оказался более умелым воином, сшиб Бутурлина с коня, но пощадил (воевода после этого позорного для него поединка прожил еще ровно тридцать лет. — Авт.). Началось сражение. Казаки разгромили авангард (передовые отряды) противника, после чего остальное московское войско разбежалось.

Путь к столице был открыт. В начале октября казаки встретились с польско-литовским войском, которое к тому времени подошло вплотную к Москве. А 11 октября начался ее штурм.

— Удалось взять Москву?

— Нет. План штурма был разработан под руководством уже упоминавшегося великого гетмана литовского Карола Ходкевича. Он отвел основную роль в этой операции польско-литовским войскам. У запорожских казаков была вспомогательная роль — разгромить острожки (выдвинутые от основной стены замкнутые фортификационные сооружения) и сжечь посад (постройки за пределами городской стены). Сагайдачный с поставленной перед ним задачей справился как нельзя лучше. Потом, чтобы оправдать неудачный штурм, поляки начали говорить, что казаки не захотели в нем участвовать. Но планом Ходкевича это и не предусматривалось.

— Если штурм провалился, то Владиславу пришлось признать свое поражение?

— Нет, но он был вынужден начать переговоры с московитами, которые затянулись до конца осени. Остаться зимовать на вражеской территории, не одержав победы, было для войска Владислава весьма опасно. Выход нашел Сагайдачный — провел молниеносную операцию по захвату Калуги. Калужским кремлем он не овладел (не хотел жертвовать ради этого людьми), но город взял под свой контроль. Это кардинально изменило соотношение сил в войне. Дело в том, что калужское направление оставалось единственным, откуда в Москву поступали подкрепления и обозы с припасами. Потеряв Калугу, столица оказалась отрезанной от внешнего мира. Царю Михаилу Романову и его боярам ничего не оставалось, как пойти на уступки Владиславу.

— Дело закончилось подписанием мирного договора на выгодных для Речи Посполитой условиях?

— Да, хотя Сагайдачный и казаки были против этого — доказывали, что Московию нужно сломить. Ведь враг она сильный и опасный, во время Ливонской войны (1558—1583 годы) зарилась на Киев. Однако Владислав решил идти на мировую. Было подписано сроком на 14 с половиной лет Деулинское перемирие: Московия уступила Речи Посполитой целый ряд городов, среди которых Смоленск и, что особенно важно для казаков, Чернигов и Новгород-Северский.

Сагайдачный договорился с московитами, что не задержится в их стране, но при этом они обеспечат его войско в пути следования всеми необходимыми припасами, включая фураж для лошадей. Так что снабжение казаков взяли на себя побежденные.

В Киеве на площади между Софийским и Михайловским соборами народ устроил полкам Сагадачного торжественную встречу. В войне с Московией казаки впервые столь ярко проявили себя как национальное украинское войско.



* Борис Черкас: «Сагайдачный и казаки были против перемирия — доказывали, что Московию нужно сломить»

— Сколько тогда Сагайдачному было лет?

— Тридцать шесть. На старинных рисунках он изображен с бородой, поэтому складывается впечатление, что Сагайдачный в те времена был уже чуть ли не старцем. Кстати, стереотип о том, что все казаки носили оселедцы и усы, не совсем верен — были популярны и другие прически. Некоторые, как Сагайдачный, носили бороды.

— Как сложилась дальнейшая судьба гетмана?

— Через три года после войны с Московией он участвовал в Хотинской битве с турками. Тогда, как и под Москвой, Сагайдачный умелыми действиями выручил королевича Владислава и великого гетмана литовского Карола Ходкевича. Однако получил ранение, от которого вскоре скончался, — вероятно, из-за заражения крови.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как гетман Иван Мазепа ровно 310 лет назад расторг союз с Россией.

На фото в заголовке: «В осадное сиденье. Троицкий мост и башня Кутафья» А. М. Васнецов, 1915



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