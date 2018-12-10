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Когда стоимость биткойна упадет до нуля
На рынке виртуальных денег наблюдается общий спад. В первую очередь, это связано с падением стоимости главной мировой криптовалюты — биткойна. В пятницу, 7 декабря, его цена упала до 3315 долларов. По словам аналитиков, это худший показатель с августа 2017 года. А ведь в начале нынешнего года биткойн стоил 14 тысяч долларов, а в декабре 2017 года и вовсе 20 тысяч долларов.
В сложившейся ситуации, прогнозы о дальнейшей судьбе биткойна и криптовалют в целом весьма негативны. Как заявил миллиардер и венчурный инвестор Джим Брайер, «сейчас криптовалюты готовы перейти в фазу ядерной зимы». По его словам в ближайшее время ситуация на рынке криптовалют значительно ухудшится, так как инвесторы теряют интерес к технологии блокчейн вообще, и к криптовалютам в частности.
Однако, есть и более пессимистичные прогнозы.
«Я считаю, что биткойн в следующем году сначала достигнет своей базовой отметки в 1000 долларов, а потом упадет до нуля. В целом у криптовалют есть будущее, но только в том случае, если эмиссионная инициатива будет на стороне правительства. Кроме того, какие-то криптовалюты и технология блокчейн могут быть использованы для администрирования глобального налога или государственного долга», — заявил главный аналитик Saxo Bank Стин Якобсен.
Стоит отметить, что в прошлом году Стин Якобсен верно предсказал, что в биткойн резко взлетит до неожиданных высот, а затем начнет безудержное падение. Этот прогноз сбылся в точности.
Напомним, что очередной удар по виртуальным деньгам был нанесен на недавнем саммите лидеров ведущих стран мира G20, прошедшем в Аргентине. Там было было принято решение начать совместную работу по регулированию рынка цифровых валют и созданию системы налогообложения для электронных услуг.
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