Новый год – 2019: что надеть и как украсить елку, встречая год Желтой Земляной Свиньи

Деньги

Поскольку хозяйкой 2019 года будет Желтая Земляная Свинья, то дизайнеры считают, что самые модные цвета праздника — золотой, желтый, красный, бежевый и коричневый. Еще одна особенность новогоднего торжества — праздничная одежда должна быть броской, дополненной массивными аксессуарами (напомним, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный украинский дизайнер Жан Грицфельдт, у которого одеваются Катя Осадчая, группа «ВИА Гра», Ева Бушмина и другие знаменитости, более подробно рассказал, каким должен быть образ в грядущую новогоднюю ночь). Сегодня в витринах практически всех бутиков и в больших торговых центрах на манекенах можно увидеть костюмы и декольтированные вечерние платья, отвечающие модным требованиям.

Что касается праздничного декорирования дома, то Свинка любит роскошь и уют. Выбирая елочные украшения, стоит обратить внимание на формовые игрушки — это фигурки поросят, кошек, птиц и других зверей, а также сказочных персонажей. Сегодня на новогодних ярмарках в глазах рябит от обилия искусственного снега, перламутра, блесток, золота и серебра на стеклянных шарах и сосульках.

В столичном торгово-развлекательном центре «Гулливер» французские и немецкие украшения в виде героев сказок Андерсена стоят 3480−5870 гривен за набор. В «Дрим Тауне» на Оболони немецкие стеклянные шары, колокольчики и звезды продают по 1270—1980 гривен за коробку, а в «Оушен Плазе» елочные игрушки в виде знаков Зодиака стоят 3270−3760 гривен. Правда, столь дорогими игрушками люди больше любуются, а домой приобретают доступные украшения украинского производства, например, стеклянные шары по цене от 80 до 300 гривен (год назад аналогичные стоили 50−210 гривен). Кроме того, спросом пользуются электрогирлянды и светящиеся сетки. Самые доступные, китайские, обойдутся в сумму от 110 до 300 гривен, немецкие и голландские огни дороже — 580−1770 гривен.

Но главный новогодний атрибут, разумеется, сама елка. По мнению дизайнеров, в нынешнем сезоне она должна быть большой и изысканно-декоративной. В магазинах стоимость искусственных деревьев довольно высокая: за метровую елку или сосну придется заплатить от 900 гривен до 5 тысяч (в 2017 — 700—4000 грн). Елочные базары начнут работать после 15 декабря. Пока коммунальные предприятия только готовятся устанавливать площадки для продажи живых сосен и елей. Цены анонсируются на уровне прошлогодних: ель высотой около метра должна стоить 160−250 гривен, дерево высотой около полутора метров — 275−380 гривен, а сосны до двух метров будут стоить 700—1600 гривен. Кстати, в цветочных магазинах и садовых центрах уже предлагают живые деревья в кадках. Выбор елочек огромный, как и год назад, они стоят от 400 до 1800 гривен. Вазоны с горной сосной или зонтичной пихтой продают по более высоким ценам — 980—1500 гривен.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие подарки готовят на Новый год в семьях украинских знаменитостей.

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