Не хотят портить показатели: львовских медиков заподозрили в сокрытии опасных диагнозов

Здоровье

В Львовской области назревает серьезный скандал — медиков заподозрили в искажении статистики и подделке диагнозов. В частности, речь идет о том, что в справках вместо серьезных заболеваний, например, кори, часто записывают острую респираторную вирусную инфекцию — ОРВИ. Напомним, что недавно в Одесской городской инфекционной больнице от кори скончался мальчик, которому исполнился год и три месяца, его родители обвиняют врачей в халатности.

Тему с неправдивыми диагнозами подняли в сообществе «Родительский совет Львовщины», где опубликовали одну из таких справок. Сообщается, что под этим сообщением многие родители подтверждали факты подделки диагнозов. Речь идет не только о случаях заболевания корью, но и других серьезных заболеваниях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число заболевших корью в 2018 году в Украине постоянно растет и уже достигло 46 937 человек — 17 418 взрослых и 29 519 детей.



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