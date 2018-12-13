- 2:18 Порошенко уволил с должности советника одного из потенциальных кандидатов в президенты
- 1:58 Пес спас тонущего кота: опубликовано трогательное видео
- 1:15 Хозяина Кремля обвинили в отсутствии милосердия и незнании трудов Конфуция
- 0:21 Масштабный пожар под Одессой: после установления 5 национальных рекордов загорелось здание поселкового совета
- 23:50 Не понравился стиль вождения: в России толпа военных набросилась на водителя легковушки
- 23:27 День святого Николая: под Одессой зафиксировали сразу пять национальных рекордов
- 23:02 В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
- 22:48 Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством
- 22:32 С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
- 22:26 У берегов Турции терпит крушение судно с грузом из Крыма
Не хотят портить показатели: львовских медиков заподозрили в сокрытии опасных диагнозов
В Львовской области назревает серьезный скандал — медиков заподозрили в искажении статистики и подделке диагнозов. В частности, речь идет о том, что в справках вместо серьезных заболеваний, например, кори, часто записывают острую респираторную вирусную инфекцию — ОРВИ. Напомним, что недавно в Одесской городской инфекционной больнице от кори скончался мальчик, которому исполнился год и три месяца, его родители обвиняют врачей в халатности.
Тему с неправдивыми диагнозами подняли в сообществе «Родительский совет Львовщины», где опубликовали одну из таких справок. Сообщается, что под этим сообщением многие родители подтверждали факты подделки диагнозов. Речь идет не только о случаях заболевания корью, но и других серьезных заболеваниях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», число заболевших корью в 2018 году в Украине постоянно растет и уже достигло 46 937 человек — 17 418 взрослых и 29 519 детей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм