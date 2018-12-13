Грипп в Украине: в пяти областях зафиксировали превышение эпидпорога

Здоровье

С начала декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог. Сейчас показатель заболеваемости составляет 528,2 на 100 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 1,8%. За неделю (с 3 по 9 декабря) заболели 203 тысячи человек.

Как сообщают в Минздраве, наиболее сильно эпидемический порог превышен в Харьковской области — на 23%. Также об эпидемии гриппа и ОРВИ объявлено в Житомирской, Сумской и Киевской области (заболеваемость на 12% выше эпидпорога). Не удалось избежать эпидемии и на Донетчине.

Среди всех заболевших гриппом две третьих заразившихся — это дети дошкольного и школьного возраста. Среди детей заболеваемость за неделю выросла на 6,7%.

За неделю зафиксирован один летальный случай от гриппа. О том, что причиной стал именно грипп, подтвердила экспертиза методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).

Исследуя активность разных штаммов, в Минздраве выяснили, что в циркуляции преобладает грипп A (H3N2).

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о лучшем способе защититься от гриппа и его тяжелых осложнений. Для тех, кто уже заболел, существуют диеты, призванные ускорить выздоровление.

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