- 2:18 Порошенко уволил с должности советника одного из потенциальных кандидатов в президенты
- 1:58 Пес спас тонущего кота: опубликовано трогательное видео
- 1:15 Хозяина Кремля обвинили в отсутствии милосердия и незнании трудов Конфуция
- 0:21 Масштабный пожар под Одессой: после установления 5 национальных рекордов загорелось здание поселкового совета
- 23:50 Не понравился стиль вождения: в России толпа военных набросилась на водителя легковушки
- 23:27 День святого Николая: под Одессой зафиксировали сразу пять национальных рекордов
- 23:02 В Украине жестко отреагировали на принятие Путиным военной доктрины с Беларусью
- 22:48 Смерть российского бизнесмена Перепеличного в Англии шесть лет назад не была убийством
- 22:32 С 20 декабря в Киеве возобновляется движение трамваев № 23 и 33
- 22:26 У берегов Турции терпит крушение судно с грузом из Крыма
Грипп в Украине: в пяти областях зафиксировали превышение эпидпорога
С начала декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог. Сейчас показатель заболеваемости составляет 528,2 на 100 тыс. человек. Эпидпорог превышен на 1,8%. За неделю (с 3 по 9 декабря) заболели 203 тысячи человек.
Как сообщают в Минздраве, наиболее сильно эпидемический порог превышен в Харьковской области — на 23%. Также об эпидемии гриппа и ОРВИ объявлено в Житомирской, Сумской и Киевской области (заболеваемость на 12% выше эпидпорога). Не удалось избежать эпидемии и на Донетчине.
Среди всех заболевших гриппом две третьих заразившихся — это дети дошкольного и школьного возраста. Среди детей заболеваемость за неделю выросла на 6,7%.
За неделю зафиксирован один летальный случай от гриппа. О том, что причиной стал именно грипп, подтвердила экспертиза методом ПЦР (полимеразной цепной реакции).
Исследуя активность разных штаммов, в Минздраве выяснили, что в циркуляции преобладает грипп A (H3N2).
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали о лучшем способе защититься от гриппа и его тяжелых осложнений. Для тех, кто уже заболел, существуют диеты, призванные ускорить выздоровление.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
Ветер: 1 м/с В
Давление: 758 мм