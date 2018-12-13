Операция Лиса пустыни: ровно 20 лет назад США и Великобритания нанесли авиаудары по Ираку

История современности

ДЕНЬ В ИСТОРИИ: 13—19 ДЕКАБРЯ

13 декабря 1917 г. Крымский парламент Курултай провозгласил Крымскую Народную Республику. Новая форма государственного правления стала первой в истории мусульманского мира.

14 декабря 1918 г. Гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР.

15 декабря 2000 г. Остановлен 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС. Атомная станция была полностью выведена из эксплуатации.

16 декабря 1773 г. Жители Бостона выбросили в море большое количество чая в знак протеста против таможенной политики Великобритании. Действия, предпринятые Великобританией в ответ, стали одной из причин американской войны за независимость.

16 декабря 1868 г. Вышло в свет первое издание романа Льва Толстого «Война и мир».

18 декабря 1958 г. США запустили на околоземную орбиту первый в мире спутник связи.



После окончания войны в Персидском заливе (между многонациональными силами во главе с США и Ираком за освобождение и восстановление независимости Кувейта) в Ираке работала специальная комиссия ООН, занимавшаяся инспекцией иракской программы разработки оружия массового поражения. Под ее наблюдением Ирак уничтожил 40 тысяч химических боеголовок, 700 тонн реагентов, предназначавшихся для создания химического оружия, 3600 тонн запрещенных химикатов и более 100 единиц оборудования.

Но в 1998 году иракское руководство выдвинуло новые условия сотрудничества с инспекцией ООН, потребовав снять ранее наложенные экономические санкции. ООН ответила отказом, и 31 октября Ирак прекратил сотрудничество с комиссией. США начали подготовку к военной операции, но через две недели Ирак заявил о готовности к возобновлению сотрудничества. К этому времени США уже подготовили военную операцию против Ирака. Президент США Билл Клинтон сказал, что отменил нанесение удара в последний момент, когда боевые самолеты уже находились в воздухе.

Комиссия продолжила свою работу, однако ее глава Ричард Батлер вскоре обвинил Ирак в том, что он не разрешает посещение некоторых объектов и не предоставляет документы о производстве химического оружия. Из-за невозможности продолжать инспектирование комиссия покинула страну 16 декабря.

Разработанная против Ирака военная операция получила кодовое название «Лиса пустыни». Она предполагала нанесение максимального ущерба объектам по разработке, производству и хранению компонентов оружия массового поражения, средствам доставки боевых отравляющих и биологических веществ, а также ослабление режима Саддама Хусейна. Была привлечена авиация США, а также Королевских Военно-воздушных сил Великобритании. Сухопутные силы в боевых действиях не участвовали. Первый удар был нанесен 17 декабря 1998 года. Всего состоялось 14 ракетно-бомбовых ударов, последний из которых прогремел 19 декабря.

Налетам подверглось 97 целей. Самолеты США и Великобритании совершили более 650 вылетов. В ходе операции произошло первое боевое применение стратегических бомбардировщиков B-1B «Лансер». Кроме того, состоялись первые в истории Военно-морских сил США боевые вылеты пилотов-женщин. По оценке Пентагона, было поражено 85 процентов намеченных целей, при этом 43 объекта полностью разрушены или серьезно повреждены. За 73 часа было выпущено почти в 1,5 раза больше крылатых ракет, чем за 43 суток операции «Буря в пустыне» (1991 год). Одновременно применялись крылатые ракеты морского и воздушного базирования, тактическая и палубная авиация. Основу разведывательного обеспечения составила орбитальная группировка из трех космических аппаратов оптико-электронной разведки «Кихоул» и двух космических аппаратов радиолокационной разведки «Лакросс».

Американская общественность в целом поддержала военную акцию против Ирака. Во время опроса, проведенного телеканалом CBS News и газетой «Нью-Йорк Таймс», 63 процента респондентов высказались за продолжение авиаударов до тех пор, пока Саддам Хусейн не будет отстранен от власти. «Цену действий необходимо сопоставлять с ценой бездействия», — заявил Билл Клинтон. Но некоторые как в США, так и во всем мире увидели в действиях американского президента внутриполитическую подоплеку. Скандал вокруг отношений Клинтона с практиканткой Белого дома Моникой Левински был в самом разгаре, и президенту США грозил импичмент. «В данный момент я не могу поддержать эту военную акцию в Персидском заливе», — заявил лидер сената республиканец Трент Лотт. Клинтона обвиняли в том, что военными действиями против Ирака он попытался отвлечь внимание общественности от слушаний по делу Моники Левински, проходивших в это же время в Палате представителей Конгресса США.

Проведение военной операции было поддержано Японией, Канадой, Австралией, Южной Кореей. Наиболее резкая критика прозвучала со стороны Китая и России. В знак протеста Россия временно отозвала своих послов из Вашингтона и Лондона. Долговременным последствием операции «Лиса пустыни» стало то, что иракская система ПВО активизировала свои действия в не полетных зонах на севере и юге. Американская и британская авиация, осуществлявшая патрулирование этих зон, начала наносить ответные удары по объектам ПВО. Первый инцидент состоялся уже в конце декабря 1998 года, а в дальнейшем они стали происходить регулярно и продолжались вплоть до начала Иракской войны в 2003 году, которая привела к свержению Саддама Хусейна.

Согласно сообщениям западной агентуры в Багдаде, операция «Лиса пустыни» едва не привела к падению режима Саддама Хусейна. Бывший сотрудник ЦРУ Кеннет Поллак отмечал, что Хусейн запаниковал и провел кампанию массовых арестов и казней, опасаясь своего свержения.



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