Как распознать у ребенка воспаление легких, — советы врача

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

Малыш заболел, и родители начинают паниковать. А вдруг осложнения? Как не пропустить пневмонию?

— Думаю, самой маме трудно понять, что у ребенка начинается пневмония, — рассказывает заместитель директора по вопросам педиатрии медицинской фирмы «Борис» Анна Горбань. — Она сегодня встречается гораздо чаще, чем раньше. Если во времена наших мам и бабушек это было грозное заболевание, вызывающее ужас, то сегодня мы научились хорошо лечить пневмонию и она считается почти обыденным недугом. Но все же важно обращать внимание на одышку. Ребенок может вообще не кашлять, у него не повышается температура, он не вялый, но если есть одышка, можно заподозрить воспаление легких.

— Помогут ли народные рецепты, например, дыхание над кастрюлей с горячим картофелем?

— Заставлять ребенка дышать картофельным паром, растирать ему грудную клетку согревающими мазями с аромомаслами, ставить горчичники нельзя. Нет никаких научных доказательств, что эти методы эффективны.

— Какие вирусные заболевания чаще всего осложняются пневмонией?

— Сразу скажу, что кроме пневмонии часто возникают такие осложнения, как гайморит, отит. А поразить легкие может вирус любой респираторной инфекции — гриппа, парагриппа, аденовирус или риновирус. Опасны вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус. Пневмония часто бывает осложнением кори, которая сейчас атакует детей и взрослых. Особенно опасна гриппозная пневмония: воспалительный процесс развивается стремительно, его тяжело контролировать. Это показала эпидемия свиного гриппа, во время которой буйствовал печально известный вирус H1N1 и пострадало много маленьких детей.

— Лечение вирусной и бактериальной пневмонии отличается?

— Незначительно. При пневмонии, вызванной бактериями, инфекция подавляется антибиотиками. При вирусной форме организм должен справляться сам, а антибактериальные препараты нужны, чтобы не допустить развития бактериального осложнения. Еще мы назначаем детям дренажный массаж, обучаем их дыхательной гимнастике.

Как уточняют диагноз и лечат пневмонию? Что поможет избежать осложнений, если ребенок заболел гриппом? Чем отличаются симптомы гриппа от других ОРВИ? Опасны ли для малышей сладости из новогоднего подарка и газированные напитки? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 17 декабря, с 15:00 до 16:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит педиатр Анна Владиславовна Горбань. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 27 декабря

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter