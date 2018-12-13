Политика

Русский язык больше не является региональным в Харьковской области

В Харьковской области отметили статус русского языка как регионального. Такое решение принял облсовет 6 декабря.

Статус регионального языка для русского был введен в области 30 августа 2012 года. Предполагалось введение двуязычия в работе региональных органов власти, в частности, в сфере делопроизводства.

Как известно, Закон Украины об основах языковой политики был принят еще при каденции беглого экс-президента Виктора Януковича. Он предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов самоуправления.

Напомним, 28 февраля текущего года Конституционный суд Украины своим решением отметил действие «языкового закона», признав его неконституционным. В соответствии со ст. 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык.

Ранее русский язык как региональный отменили в Николаевской и Херсонской областях . К тому же прокуратура Донецкой области также потребовала отменить решение областного совета, которым русский язык на территории области признан региональным.

Как сообщали «ФАКТЫ» депутаты Львовского облсовета пошли еще дальше. Они на сессии приняли решение о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории области до момента полного прекращения оккупации Украины.

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