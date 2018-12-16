Поберегись: препараты, снижающие уровень холестерина в крови, способствуют раннему старению

Здоровье

Сегодня во всем мире для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний назначают статины. Эти препараты снижают уровень холестерина в крови и тем самым препятствуют образованию бляшек на стенках сосудов.

Но сотрудники Университета Цюриха (Швейцария) считают, что во многих случаях статины назначают неоправданно. Например, их часто прописывают молодым относительно здоровым мужчинам и женщинам. В таком случае вред лекарства может перевешивать пользу.

По мнению ученых, мужчинам 40—44 лет назначать статины следует, если риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в ближайшие 10 лет у них не менее 14 процентов. А 40—44-летним женщинам не стоит назначать статины, когда вероятность инфаркта или инсульта в ближайшее десятилетие ниже

17 процентов.

Статины показаны тем, у кого выявлены нарушения в липидограмме. Причем важно учитывать общий холестерин, триглицериды, липопротеиды высокой, низкой плотности и другие показатели. Кроме того, некоторые статины эффективнее и имеют меньше побочных эффектов, чем другие, говорят специалисты.

Ученые из Университета Тулейна (США), кстати, считают, что человек, который начинает принимать статины, быстрее стареет. Препараты могут действовать на клетки, которые защищают от мышечной боли, потери памяти. К такому выводу специалисты пришли, обследуя более трех тысяч человек в возрасте от 65 лет.

Однако людям, которым эти лекарства необходимы, они спасают жизнь. Ведь атеросклерозом, при котором сосуды забиваются холестериновыми бляшками, страдают многие. Именно это заболевание становится причиной сердечно-сосудистых катастроф — инфаркта и инсульта, а при этих состояниях высокий риск смерти или тяжелой инвалидности.

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