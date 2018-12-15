Печальные выводы для человечества: рак не будет побежден никогда, — ученые

Здоровье

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине 2018 года американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе, которые разработали наиболее современную на сегодняшний день терапию по излечению от рака, считают, что в будущем человечество сможет добиться немалого прогресса в деле лечения рака, но вероятность полной победы над этим коварным недугом очень невелика. Об этом пишет «Медикфорум».

Издание напоминает, что в октябре стало известно, что эти ученые получат самую престижную в мире научную награду за их разработки в области иммунотерапии — активации естественных натуральных защитных сил организма при борьбе с опухолями. На сегодняшний день иммунотерапия является самым перспективным направлением в онкологии. Ученые убеждены, что через несколько десятков лет ныне считающиеся неизлечимыми опухоли будут поддаваться усилиям врачей, но от рака человечество не избавится.

В первую очередь, речь идет о тех опухолях, которые невозможно предотвратить с помощью правильного образа жизни. Если отказ от сигарет, улучшение питания и рост физических нагрузок, а также повальная вакцинация от папилломавируса человека могут значительно уменьшить число опухолей легких, шейки матки, кишечника, желудка и полости рта, то многие другие виды рака, имеющие генетическую природу, побеждены не будут. Кроме того, существуют злокачественные новообразования, причина появления которых вообще до сих пор науке неизвестна.

Но хорошая новость заключается в том, что даже если через какое-то время мы и не сможем вылечивать опухоли, у науки появится способность переводить их в хроническую фазу, делая чем-то вроде диабета. А значит, пациенты смогут жить годы и десятилетия с раком внутри организма, который не исчезает, но и не растет, то есть, не угрожает их жизни. Правда, для этого им пожизненно придется принимать лекарства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые выяснили, почему пожилые люди чаще страдают от рака.

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