"Помогу достойному": Порошенко рассказал о планах на выборы

Политика

Президент Украины Петр Порошенко готов поддержать другого кандидата на президентских выборах в марте 2019 года. Об этом он заявил на пресс-конференции 16 декабря.

При этом он заявил, что объявлять прямо сейчас о начале президентской кампании не будет.

«Сейчас не готов, потому что у нас нет избирательной кампании. Если будет принято такое решение, то это будет отдельный повод», — сказал Порошенко, заявив, что если решение о баллотировании будет принято, и «так случится, что будет кто-то более достойный, я буду ему помогать».

Одновременно Порошенко заявил, что по состоянию на текущий день у него нет оппонентов. Так президент ответил на вопрос, почему он избегает называть имена своих потенциальных конкурентов на выборах.

«Я не использую имена своих оппонентов, потому что у меня оппонентов нет. Я президент Украины. Они пока или лидеры фракций, или общественные деятели, которые проводят свою кампанию. Я их своими оппонентами по состоянию на сейчас не считаю», — объяснил президент.

Очередные выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. На сегодня наибольшим доверием украицев, по данным социологов, пользуются Юлия Тимошенко, Юрий Бойко и действующий глава государства Петр Порошенко.

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