Стиль жизни

Что бы такое съесть, чтобы похудеть: рецепт от сбросившего семь килограммов Павла Зиброва (фото)

Новогоднее застолье — настоящее испытание для желудка. На праздничном столе все вкусное, но, как правило, калорийное. А алкоголь стимулирует к тому, чтобы закусывать и закусывать. Кроме того, все это происходит ночью, когда обычно организм человека отдыхает. А в первый день Нового года люди снова садятся дома за стол или идут в гости. И только самые смелые могут во всеуслышание заявить, что не употребляют майонез, что спиртное и в рот не возьмут, так как, несмотря на праздники, не пропускают тренировок в спортзале. Интересно, а как приводят себя в форму после новогоднего застолья известные люди? «ФАКТЫ» расспросили об этом известных артистов: Павла Зиброва, Ларису Кадочникову и Анатолия Говорадло. И они с удовольствием поделились рецептами любимых низкокалорийных блюд, которые, по их мнению, не особо вредят фигуре.

Павел Зибров: «С третьего января сажусь на нежирные супчики»

— После «Танцев…» я сбросил семь килограммов, — говорит Павел Зибров. — Чтобы оставаться в форме, стал есть меньше мучного. Например, моих любимых вареников, дерунов, тортиков. Меньше стал употреблять картошки и макаронных изделий. Я люблю первое — супы и борщи.

— За праздничным столом вы переборчивы?

— Нет, Новый год есть Новый год. Никто за праздничным столом не думает о фигуре. И это не измена себе. Я ем, как все люди, а «расхлебывать» будем потом.

— И как же?

— С третьего января сажусь на нежирные супчики.

— Поделитесь своим фирменным рецептом?

— С удовольствием! Я ведь готовлю супы сам.

Рисовый суп от Павла Зиброва Готовится он на курином или индюшином бульоне, в который добавляем рис. Потом бросаем порезанную кольцами морковку и очищенную луковицу, которую в конце можно вынуть. Для запаха необходим лавровый лист. Посолить. Можно добавить укропчик или петрушку. И приятного аппетита! — Главное — не переборщить с рисом, — уточняет Павел Зибров. — Иначе суп будет напоминать кашу. Как видите, рецепт простой, но блюдо получается очень вкусным и ароматным.

— А как быть, если к чаю хочется сладкого?

— Тогда ем нежирный творог с клюквенным или кизиловым вареньем. Конечно, рыночный творог не подойдет: он слишком калорийный.

— Хотите что-то пожелать читателям «ФАКТОВ»?

— Ешьте с удовольствием, всласть. Ведь случается, что с годами человеку то того уже нельзя, то другого. Считаю, что вкусно поесть — одно из чудес света.

Лариса Кадочникова: «Очень вкусный салат из редьки с нежирной сметаной или оливковым маслом»

* Лариса Кадочникова: «Я очень много двигаюсь и не переедаю»

— Лариса Валентиновна, многие на Новый год наедаются, а потом не знают, как сбросить лишние килограммы. А у вас есть свой метод?

— Я очень много двигаюсь. Никогда не ложусь днем отдыхать — ношусь целый день. И это, думаю, спасает. Работа, встречи… Но и не переедаю. Обычно ем по полпорции. И на Новый год все пробую по чуть-чуть. А на следующий день пью только чай — зеленый или травяной. Ведь на пороге Рождество. Получается, праздник за праздником. Как говорится, из гостей в гости…

— И что же есть между праздниками? Не голодать же!

— На завтрак я ем творог или овсянку на воде с фруктами (грушей или яблоком). Могу добавить немного сахара — на кончике чайной ложечки, не больше. А пообедать можно гречневой кашей с кусочком сыра или сосиской и салатом из редьки с нежирной сметаной или с оливковым маслом. Он очень вкусный и полезный!

— А что посоветуете в качестве десерта?

— Черный шоколад.

— Что бы вы пожелали читателям в Новом году?

— Мира и добра! И, конечно, счастья и гармонии во всем. А где гармония, там молодость и красота.

Анатолий Говорадло: «На праздники мы в семье балуем себя деликатесами, которых много не купишь»

* Анатолий Говорадло: «Желаю всем быть бодрыми, одухотворенными и оптимистичными»

— С годами я стал мудрее и научился не передать, — говорит Анатолий Говорадло. - На праздники мы в семье балуем себя деликатесами, которых много не купишь. Пробуем все по чуть-чуть. Это могут быть какая-то редкая рыба, экзотические фрукты, дорогие алкогольные напитки — виски или вино. Конечно, есть на новогоднем столе и традиционные блюда. Например, салат «оливье». Но его готовим немного.

— А какое низкокалорийное блюдо у вас любимое?

— Салат из мелко нарезанной свежей капусты, белого лука и тертого яблока с кислинкой, заправленный оливковым маслом. Это блюдо я очень люблю! По желанию в салат можно добавить и зелень — укроп, петрушку, сельдерей.

— А что предпочитаете в качестве низкокалорийного десерта?

— Фруктовый торт. Его замечательно готовит моя жена. Он у нее выходит просто фантастический!

Фруктовый торт от Анатолия Говорадло На блюдо выложить печенье крекер. Смазать кремом из взбитой с сахаром сметаны. Украсить дольками банана. На него поместить крекер, смазать кремом, на который выложить дольки апельсина. Следующий слой декорируется киви. А самый верхний — дольками мандарина. — Сметана не должна быть слишком жирной, а сахара используйте поменьше, — советует Анатолий Говорадло. - На пол-литра сметаны достаточно взять 100 граммов сахарного песка. Торт очень красивый и вкусный! И еще: в праздники желательно побольше двигаться. Раньше мы уезжали кататься на лыжах. В последние годы не ездим, но о физических упражнениях не забываю. В сочетании с чувством меры в еде они дадут прекрасный результат. И я желаю, чтобы в Новом, 2019 году каждый, кто желает, имел его. А еще желаю всем быть бодрыми, одухотворенными и оптимистичными. Всегда верьте в то, что все будет хорошо.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что известный американский фитнес-тренер Харли Пастернак, работающий с такими знаменитостями, как Гвинет Пэлтроу, Ева Мендес, Хэлли Берри, Леди Гага и многими другими, разработал программу питания и тренировок, которую назвал «5 факторов».

А известная украинская актриса Тамара Яценко рассказала «ФАКТАМ», как сбросила пять килограммов, не отказывая себе в пирожных и конфетах.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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