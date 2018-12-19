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В США назвали самых богатых знаменитостей уходящего года
Американский режиссер, сценарист и создатель научно-фантастической саги «Звездные войны» Джордж Лукас возглавил список самых высокооплачиваемых знаменитостей Соединенных Штатов в 2018 году по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг опубликован на сайте издания, пишет «Газета.ру».
Состояние 74-летнего Лукаса было оценено экспертами в немалые 5,4 миллиарда долларов, немного уменьшившись относительно рейтинга 2017 года, когда его оценили в 5,5 миллиарда.
На втором месте расположился Стивен Спилберг, капитал которого достигает 3,7 миллиарда долларов. Следом за ним идет телеведущая Опра Уинфри с 2,8 миллиардами. Далее следует последний миллиардер в рейтинге — Майкл Джордан — капитал составляет 1,7 миллиарда.
Пятую строчку поделили между собой рэпер Джей Зи и фотомодель Кайли Дженнер — по 900 миллионов долларов у каждого. За ними следует иллюзионист Дэвид Копперфильд с 875 миллионов долларов.
На восьмой строчке расположился рэпер Пи Дидди с капиталом в 825 миллионов, а за ним — гольфист Тайгер Вудс и писатель Джеймс Паттерсон, у них по 800 миллионов долларов.
Отмечается, что в этом году общая сумма состояния 10 участников рейтинга прошедшего года составляет 18,7 миллиарда долларов, что на 4% больше, чем в прошлом году, и превышает ВВП Исландии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 18 декабря, в Лос-Анджелесе в возрасте 75 лет скончалась Пенни Маршалл, кинорежиссер, продюсер и актриса. Она сыграла в 20 фильмах и сняла семь картин, которые завоевали любовь зрителей и высокую оценку критиков. Наибольшей известностью пользовалась комедия «Большой» (1988 год), главную роль в которой исполнил молодой Том Хэнкс.
На фото: Кайли Дженнер
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