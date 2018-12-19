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В США создан имплантат, избавляющий от ожирения
Группа ученых из Висконсинского университета в Мэдисоне (США) разработала эффективное средство борьбы с ожирением — вживляемый в организм имплантат. К настоящему моменту изобретение уже успешно протестировано в нескольких лабораториях Соединенных Штатов, а результаты его испытания были опубликованы в журнале Nature Communications, пишет health.info.
По словам ученых, созданный ими имплантат в виде микроскопического прибора генерирует электрические импульсы, аналогичные сигналам, которые транспортируются по блуждающему нерву, связывающему желудок с мозгом.
Подобные импульсы пищеварительная система посылает в головной мозг в случае голода, насыщения, неподходящей еды
Но у людей с ожирением созданный имплантат может работать, когда они съедают лишь малое количество продуктов — как следствие, объем съеденного за день сокращается, что и способствует похудению.
Специалисты утверждают, что идея стимуляции блуждающего нерва в качестве меры, избавляющей от ожирения, — отнюдь не нова, этот метод неоднократно хорошо проявлял себя в лабораторных испытаниях. Достижение данного проекта в том, что ученым удалось создать устройство, не нуждающееся в подзарядке. Они протестировали созданный имплантат на мышах с ожирением — устройство помогло им избавиться от 40% веса.
Теперь создатели имплантата, избавляющего от ожирения, планируют испытание устройства на более крупных животных и далее — клинические тесты на добровольцах среди людей.
«Преимущество этого метода перед методами бариатрической хирургии — например, желудочным шунтированием — ее обратимость. Через 12 недель после операции крысам удалили устройства, и они возобновили свой режим питания», — рассказали в статье авторы проекта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ученые из Университета Лафборо (Великобритания) опровергают утверждение о том, что тучный человек будет иметь больше рисков потерять здоровье, чем человек, ведущий активный образ жизни.
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