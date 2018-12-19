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США поддержат религиозную свободу в Украине: Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием
Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео провел телефонный разговор с недавно избранным главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа.
«Госсекретарь Майк Помпео сегодня говорил по телефону с новоизбранным главой православной церкви Украины митрополитом Епифанием, чтобы подчеркнуть поддержку США религиозной свободы и украинского суверенитета», — указано в сообщении от имени зампредставителя Госдепа США Роберта Палладино.
Отмечается, что в ходе разговора Помпео подчеркнул поддержку Соединенными Штатами религиозной свободы и суверенитета Украины. Он также призвал уважать «возможность всех украинцев исповедовать (религию) по своему выбору».
Напомним, Соединенные Штаты Америки приветствовали создание проведение в Украине исторического объединительного собора церквей и создание поместной независимой Православной церкви Украины, а также назначение митрополита Епифания ее предстоятелем. В послании утверждалось, что США поддерживают возможность для всех украинцев самостоятельно выбирать, как исповедовать свою религию. Также отмечалось, что толерантность и сдержанность являются ключевыми для мирного переходного периода, чтобы люди разной религиозной принадлежности могли жить вместе в процветании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», церемония вручения Православной церкви Украины Томоса об автокефалии будет проводиться Вселенским патриархатом 6 января 2019 года.
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