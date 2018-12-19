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Иероглифы и статуи в натуральную величину: в Египте обнаружили неразграбленную гробницу верховного жреца
В Египте обнаружена нетронутая гробница верховного жреца, возраст которой составляет 4400 лет. Найдена она в Саккаре — поселении близ Каира, где расположен крупный комплекс пирамид, пишет BBC.
По словам археологов, гробница ни разу не была разграблена, в ней сохранилось больше 55 статуй, которые изображают жреца и членов его семьи. На входе в гробницу ученым удалось разобрать его имя — Ватье (Wahtye).
Также в гробнице обнаружены статуи фараонов, на стенах расположены цветные иероглифы.
Почти все статуи в гробнице изображены в натуральную величину, и только часть их них высотой до метра.
Гробница относится ко временам V династии фараонов Древнего Египта, которые правили в 2504—2347 годах до нашей эры.
Генеральный секретарь Верховного совета по древностям Египта Мустафа Вазири заявил, что это единственное в своем роде открытие за последние десятилетия.
Археологи надеются, что их ждут и другие открытия, включая саркофаг жреца.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», чешская археологическая миссия, работающая в окрестностях некрополя Саккара под Каиром, обнаружила крупную гробницу эпохи V династии древнеегипетских фараонов (2504 — 2347 годы до нашей эры).
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