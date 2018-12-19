Киевская афиша: 20–26 декабря

Культура

В Национальной опере имени Тараса Шевченко:

20 декабря — опера «Травиата»,

21 декабря — опера «Дон Карлос»,

22 декабря в 12:00 — новогодний концерт Киевской муниципальной академии танца имени Сержа Лифаря, в 19:00 — опера «Мадам Баттерфляй»,

23 декабря в 14:00 и 19:00 — балет «Щелкунчик»,

25—26 декабря — новогодне-рождественский концерт.

Начало в 19.00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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С 20 декабря по 9 февраля 2019 года в Музее современного искусства Украины открыта выставка «Порцеляновий ренесанс України». В экспозиции представлены работы Елены Скицюк и Елены Кулик, Елены Жерновой и Александра Опария, Георгия Антоненко, Евгения Овчарика и Сергея Воронова.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

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С 21 декабря по 1 января 2019 года в Музее истории Киева проходит персональная выставка художницы Ирины Федоренко Faces. В экспозиции портреты Энди Уорхола, Джонни Деппа, Святослава Вакарчука, Валерия Харчишина, Владимира Кличко.

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26 декабря в 18:00 состоится праздничный концерт «У передчутті Різдва» в исполнении камерного оркестра гитаристов Sonido Orchestra. В программе прозвучат украинские, испанские и французские народные колядки, а также произведения классического репертуара.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 7.

Цена: от 50 грн.

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25 декабря с 14:00 до 18:00 в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины «Пирогово» можно принять участие в празднике «Зима в українському скансені: від Романа до Йордана». В программе: традиции и народные обряды зимних праздников; вечерницы на Катерины и Андрея, Рождество, Щедрый вечер, спектакли, развлечения, игры, песни и танцы.

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: 25—50 грн.

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22—23 декабря в галерее «Речовий доказ» пройдет рождественская ярмарка ART WE Can, на которой будут представлены работы украинских художников.

Адрес: ул. Рейтарская, 8б.

Вход свободный.

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24 декабря в 19:00 в Центральном доме офицеров состоится Большой новогодний концерт. В программе выступление народной артистки Украины Нины Матвиенко и хоровой капеллы имени Льва Ревуцкого.

Адрес: ул. М. Грушевского, 30/1.

Цена: от 80 грн.

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С 24 декабря по 28 февраля 2019 года в Lera Litvinova Gallery можно посетить выставку крупноформатной живописи Андрея Шмырина «14 восьмитысячников».

Адрес: пер. Евгения Гуцала, 3.

Вход свободный.

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До 28 декабря в аукционном доме «Золотое сечение» проходит выставка «Украинское классическое искусство ХХ века». В экспозиции: картины Давида Бурлюка, Ивана Труша, Николая Глущенко, Сергея Шишко, Иосифа Бокшая, Виктора Зарецкого, Марии Примаченко и других именитых художников.

Адрес: ул. Первомайского, 4.

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До 28 декабря в Национальном музее истории Украины открыта выставка «Маестро Різдва», посвященная выдающемуся украинскому композитору Николаю Леонтовичу, автору знаменитого «Щедрика».

Адрес: ул. Владимирская, 2.

Цена: от 20 грн.

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До 26 января 2019 года в America House Kyiv проходит выставка Arts for Human Rights. Арт-проекты, представленные на выставке, призваны привлечь внимание к вопросу прав человека в Украине.

Адрес: ул. Пимоненко, 6.

Вход свободный. Необходим паспорт.

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