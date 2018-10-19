Бабченко четко объяснил, почему в теракте в Керчи виновна Россия

Украина

Кровавая бойня в Керченском политехническом колледже напрямую связана с политикой, которую проводит Россия в оккупированном Крыму. Пропаганда, которая льется с телевизионных экранов, парады, военно-патриотическое воспитание среди молодежи, включая выезды в лагеря со стрельбами, поиски постоянного врага, не могли пройти мимо подростков. Такое мнение высказал в своем посте в Facebook известный российский журналист, который сейчас живет и работает в Украине, Аркадий Бабченко.

«Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты. Потом приходит Россия. На полуострове начинается военная истерика. Парады, стрельбы, флот, кругом фашисты. Зомбоящик круглосуточно, годами, вливает прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство, величие, фашизм-фашизм-фашизм, убить, ядерный пепел, дойдем до Киева, ненависть-ненависть-ненависть, кругом враги-враги-враги, война-война-война, наказать-покарать-отомстить.

Потом в колледже — да, да, том самом колледже, принимают план противодействия терроризму на 2017−2018 год, о чем слыхом не слыхивали все двадцать пять лет до этого. Потом студентам раздают автоматы, одевают их в военную форму и устраивают спектакль про смерть, про фашистов, про то, как здорово всем умереть за родину.

Это все есть на сайте колледжа. Все эти видео про смерть за Родину и борьбу с терроризмом.

А потом Россия, влив в головы тонны ненависти и агрессии, понижает возраст покупки оружия с двадцати одного года до восемнадцати лет.

И вот эта страна, прокачав еще почти ребенку мозги военной истерией и ненавистью, продает ему помповик — зародившийся, между прочим, как штурмовое оружие, «окопная метла» — сто пятьдесят патронов к нему, и парень, у которого в «ВКонтакте» картинки про Новороссию и сопротивление фашизму, собирает два СВУ, и идет стрелять направо и налево без разбора. А потом все включают идиота — ой, а как так получилось? Да вот и правда, черт его знает, как так.

Возраст разрешения на оружие в Украине — двадцать один год. Возраст разрешения на оружие в России — восемнадцать лет. Если бы вы, друзья мои, не приперлись в Крым, Владислав Росляков даже чисто технически не смог бы убить двадцать человек.

И правда, при чем здесь Россия…", — пишет Бабченко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в оккупированной Керчи на площади Ленина прошла церемония прощания с 17 погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже. На ней кроме родственников, друзей и коллег погибших, были жители города, а также представители оккупационной администрации Крыма.

Напомним, в результате кровавой расправы в Керческом техникуме погибли пять взрослых и 16 подростков. Очень много людей получили ранения.

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