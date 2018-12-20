Мы меняем самые аварийные участки теплосетей — на это выделено 500 млн гривен, — Петр Пантелеев

Украина

Из первых уст

В Киеве приступили к разработке новой концепции развития теплоэнергетической сферы. До конца года столичная администрация планирует подписать меморандум с международными партнерами с целью привлечения инвестиций в модернизацию теплоэнергетического комплекса, в частности, на полное обновление тепловых сетей и оборудования. В Киевской горгосадминистрации считают, что комплексная модернизация способна существенно улучшить качество тепловых услуг, особенно учитывая их немалую стоимость. В интервью «ФАКТАМ» заместитель главы КГГА Петр Пантелеев рассказал об итогах уходящего года и поделился планами на 2019 год.

«Стратегия развития „Киевтеплоэнерго“ будет основана на улучшении качества услуг»

— В конце года все традиционно подводят итоги и делятся планами на будущее. На ваш взгляд, что удалось городу в этом году в сфере жилищно-коммунального хозяйства?

— В первую очередь самым важным событием стало завершение почти 17-летнего соглашения между городом и «Киевэнерго». Это одно из самых важных и необходимых решений города. Мы вернули в управление муниципалитета одну из самых мощных систем централизованного теплоснабжения в Европе, которую планируем не только сохранить, но и модернизировать, улучшить. Ведь именно централизованная система теплоснабжения, если она находится в хорошем техническом состоянии, более надежна в работе и экономически выгодна.

— Но ведь вы сами сказали, что при условии нормального технического состояния. А после завершения договора с «Киевэнерго» городу досталось, по словам мэра Киева Виталия Кличко, имущество в критическом состоянии…

— Вы правы, имущество требует ремонта, собственно, поэтому город и принял решение вернуть его назад в управление. Этот шаг предыдущая киевская власть должна была сделать намного раньше. Если бы мы не сделали этого, то через четыре-пять лет система была бы уже безвозвратно разрушена. А сейчас коммунальные службы вынуждены работать в противоаварийном режиме, как это продемонстрировал старт нынешнего отопительного сезона. Работники коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» (которое стало исполнителем услуг вместо «Киевэнерго». — Авт.) два месяца отработали фактически в круглосуточном режиме, ликвидируя одно повреждение за другим.

— Где Киев будет брать на это деньги?

— Сейчас мы очень тесно сотрудничаем с международными партнерами. Буквально две недели назад прошла встреча Виталия Кличко с представителями Агентства США по международному развитию (USAID), Европейского банка реконструкции и развития, а также Международной финансовой корпорации. Уже в ближайшее время будет подписан Меморандум о взаимопонимании между Киевской городской государственной администрацией, КП «Киевтеплоэнерго» и вышеперечисленными международными организациями. Это наши ключевые партнеры в направлении развития теплоэнергетического комплекса города, вместе мы работаем над новой схемой теплоснабжения, стратегией развития предприятия «Киевтеплоэнерго». Работа будет построена исключительно на идеологии клиентоориентированности, где на первом месте интересы потребителей и улучшение качества услуг.

«На замену системы теплоснабжения нужен миллиард долларов»

— Есть у руководства города понимание, как этого достичь?

— Мы разделили наши задачи на два этапа — в ближайшей перспективе нужно выйти из режима противоаварийной работы. Уже после завершения нынешнего отопительного сезона приступим к плановой замене наиболее аварийных сетей. Имеется в виду не точечный ремонт, а замена от камеры до камеры. На эти цели город планирует выделить около 500 миллионов гривен.

Это минимум, необходимый для ремонта сетей, аварийность которых достигла 80 процентов. В дальнейшей перспективе трансформация «Киевтеплоэнерго» позволит превратить его в стабильно работающее предприятие, способное привлечь инвестиции на тотальную модернизацию сетей и генерирующего оборудования, повышение собственной энергоэффективности, совершенствование системы управления.

— Какова сегодня общая потребность в инвестициях для проведения этих работ?

— В Киеве работает третий по масштабам и мощности теплоэнергетический комплекс в Европе. Десятки лет в его ремонт и модернизацию не вкладывали необходимых средств, техническое состояние можно назвать критическим. В среднесрочной перспективе, по нашим предварительным оценкам, необходимо привлечь около 100 миллионов долларов. Это дало бы возможность системе начать процесс обновления.

Ориентировочная потребность для комплексного обновления системы теплоснабжения в украинской столице составляет около миллиарда долларов. Это колоссальные средства для бюджета города, и мы намерены привлечь международные инвестиции.

— Вы неоднократно говорили о том, что город намерен улучшить качество отопления и горячего водоснабжения. Но есть граждане, которые жалуются на недостаточную температуру воды или отопления. Кто за это отвечает?

— Я тщательно изучаю вопрос некачественных услуг, неоднократно выезжал на инспекции, проверял систему отопления, состояние дома. Кроме того, в Киеве три года назад была создана городская жилищно-коммунальная инспекция, которая провела системную работу. Могу сказать, что единой причины нет, в разных домах возникают разные источники проблем.

«В городе действует доступная программа софинансирования ремонта домов»

— Если более конкретно, то какие?

— В доме могут быть недостаточные параметры подачи теплоносителя — это ответственность теплоснабжающей компании. Некорректная работа внутридомовой системы теплоснабжения, «воздушные пробки». Их устранение — задача управляющей компании и ее подразделений — жилищно-эксплуатационных участков. Кое-где фиксируется, что причиной нарушения работы домовой системы отопления являются сами жильцы, устанавливающие батареи на балконах, прокладывающие пол с подогревом или увеличивающие количество секций на радиаторах и тому подобное.

Недавно я был в доме на улице Московской, 15, где люди жаловались на холод в квартире. Проблема недогрева была вызвана необходимостью регулирования подачи теплоносителя. Теплоснабжающая компания выполнила эту работу и до конца суток обеспечила надлежащую подачу тепла. Но есть случаи, когда необходимо вкладывать значительные средства в реконструкцию системы отопления. Это касается, в первую очередь, старых домов.

— А что же делать людям в такой ситуации? Ведь несправедливо, что за отопление, к которому есть претензии, приходят огромные счета. Нужно или провести ремонт, или делать перерасчет.

— Безусловно. Для проведения ремонта инженерных сетей, утепления домов и так далее в городе действует программа софинансирования. Раньше она работала только для домов ОСМД или ЖСК, а сейчас — для всех. Программа предлагает доступную для жителей гибкую шкалу расходов на реконструкцию и переоснащение дома. Например, капремонт, техническое переоснащение инженерных сетей финансируется в пропорции 85/15 процентов. То есть город оплачивает 85 процентов работ по улучшению и модернизации внутридомовой системы теплоснабжения. Для капремонта, технического переоснащения лифтов и лифтового оборудования этот показатель составляет 95/5 процентов, для капремонта кровли — 90/10 процентов; для утепления фасада и других видов работ, например, установки тепловых пунктов с погодным регулированием тепла — 70/30 процентов.

— Хорошо. Тогда скажите, что нужно сделать, чтобы стать участником такой программы?

— В первую очередь нужно создать инициативную группу (минимум из троих жителей дома), которая согласится взять на себя достаточно простые шаги по подготовке заявки. Дальше необходимо определиться с видами работ и подать заявку в коммунальную обслуживающую компанию. Затем вместе с представителем компании выйти на место и составить дефектный акт, то есть провести диагностику дома на предмет необходимых работ. После — собрать домовое собрание и определиться с алгоритмом финансирования и контроля со стороны жителей. Как видите, ничего сложного, но желаемый результат возможен лишь при условии прозрачных и согласованных действий.

«За три года мы провели термомодернизацию 28 садиков и школ»

— Недавно появилась информация о том, что в некоторых детских садах Киева на крышах установили солнечные коллекторы, которые позволяют подогревать воду благодаря энергии светила. Сколько сейчас садиков используют такую систему нагрева?

— В этом году в четырех дошкольных учреждениях установили солнечные коллекторы, позволяющие производить тепловую энергию для подогрева воды. Я лично проверял работу такого оборудования в детском саду № 8 «Плай» на Подоле. Сразу отмечу: солнечная система стала, так сказать, вишенкой на торте. До этого за три года утеплили стены и цоколь, заменили окна и двери на энергоэффективные, освещение на светодиодное, полностью реконструировали систему отопления и вентиляции.

Также там модернизировали индивидуальный тепловой пункт, позволяющий регулировать подачу тепла в зависимости от погоды и подогревать горячую воду непосредственно на объекте. Эти меры позволяют в год экономить 45 процентов тепловой энергии. За один отопительный сезон экономия составляет почти 470 тысяч гривен. То есть, говоря об энергоэффективной работе, мы придерживаемся четкой последовательности в проведении мероприятий: сначала необходимые базовые работы, а уже после них — внедрение более «продвинутых» технологий.



* «В этом году в четырех дошкольных учреждениях установили солнечные коллекторы, позволяющие производить тепловую энергию для подогрева воды», — говорит Петр Пантелеев

— Сколько всего школ и садиков прошли термомодернизацию?

— В Киеве за последние три года провели комплексную термомодернизацию 28 школ и детсадов, уменьшив в них потребление энергии почти наполовину. За последние годы столице удалось оснастить индивидуальными тепловыми пунктами все школы и детсады, провести отдельные энергоэффективные мероприятия в более чем 200 учреждениях бюджетной сферы. Это заложило основу энергоэффективности, что сейчас находит воплощение в применении более прогрессивных технологий.

— Недавно Киев принял бюджет на следующий год. Каковы приоритеты в жилищно-коммунальном хозяйстве Киева?

— Это, безусловно, замена тепловых сетей и ремонт оборудования, капремонт жилых домов в рамках софинансирования, программы энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы. Приоритетами для нас продолжают оставаться те направления, которые способствуют снижению энергопотребления и снижают оплату за коммунальные услуги, а также улучшают комфорт киевлян.



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