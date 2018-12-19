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В лобовом ДТП под Херсоном погибло много людей: фото с места трагедии
В среду, 19 декабря, в Херсонской области произошло ДТП, в котором столкнулись два микроавтобуса. В результате аварии 5 человек погибли, еще один с травмами госпитализирован в районную больницу.
ДТП случилось около 13:00 в Олешковском районе на выезде из населенного пункта Раденск.
Как установили полицейские на месте происшествия, 49-летний водитель автомобиля «Рено Трафик», двигаясь в направлении села Великие Копани, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «УАЗ», который двигался навстречу.
В результате столкновения водитель и 2 пассажира автомобиля «Рено», а также 58-летний водитель другого транспортного средства погибли на месте происшествия. Два пассажира «УАЗа» с телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался.
Полиция устанавливает все обстоятельства и причины ДТП.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вечером в понедельник, 17 декабря, в селе Гатное под Киевом произошло столкновение спецгрузовика с легковым автомобилем Citroën, в результате которого погиб человек, еще один госпитализирован.
А три дня назад в крупном ДТП под Львовом погибли трое контрактников Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.
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