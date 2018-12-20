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Могут лишить безвиза: Еврокомиссия выдвинула ряд требований к Украине
Европейская комиссия приняла второй отчет по выполнению требований безвизового режима странами Восточной Европы и Западных Балкан, в том числе и Украины. Отчет приняли на заседании Еврокомиссии в среду, 19 декабря, передает Deutsche Welle.
Пои этом в Еврокомиссии заявили, что Украина должна принять неотложные меры по борьбе с коррупцией и выполнить рекомендации по отчету прошлого года, которые еще не были реализованы.
В частности, в отчете указывается, что Украина не отменила обязанность для активистов-антикоррупционеров подавать е-декларации. Брюссель призывает сделать это «срочно». Также в ЕС ожидают начала работы Высшего антикоррупционного суда, запуска полноценной системы проверки электронных деклараций.
НАБУ и САП, по мнению Еврокомиссии, продолжают выполнять свою работу, однако вопрос об их эффективности и независимости не были решены. В частности, до сих пор не проведен аудит НАБУ, что «вызывает беспокойство из-за политически обусловленное назначение аудиторов». Кроме того, в отчете ожидают восстановление независимости и доверия к САП.
В нынешнем отчете указывается на то, что нерегулярная миграция из Украины, так же, как и из Сербии и Боснии и Герцеговины остается высокой. Согласно отчету, в 2017 году количество отказов во въезде в ЕС для украинцев выросла на 47% - до более 33 тысяч, и продолжила расти в 2018 году.
В тоже время количество украинцев, незаконно находящихся в ЕС, в 2017 году выросла всего на 13%, а в первой половине этого года роста не было. В то же время для Брюссель беспокоит рост количества необоснованных заявок на убежище от граждан Молдовы и Грузии.
Также в Еврокомиссии отметили организованную преступность на территории ЕС с участием граждан всех восьми стран. Речь идет о контрабанде, в частности наркотиков, незаконную перевозку мигрантов через границу, отмывания денег, киберпреступления, а также хищения. В Еврокомиссии отметили, что украинцы, в первую очередь, вовлечены в контрабанду сигарет в ЕС и в киберпреступления.
Напомним, что Еврокомиссия обязана подавать отчет о безвизовых поездках один раз в год — этого требует новый механизм приостановления визовой либерализации. Если какая-то из стран не выполняет требования или замечена в способствовании нелегальной миграции (или же необоснованные заявки на убежище превышают определенный уровень), Еврокомиссия может приостановить безвизовые поездки для этой страны. Несмотря на то, что без виз в ЕС могут ездить граждане около 60-ти стран, Еврокомиссия обязана ежегодно отчитываться отчитываться об Украине, Грузии, Молдове, Албании, Македонии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Сербии. Для Украины безвизовый режим с ЕС действует с июня 2017 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Еврокомиссар назвал дату переговоров с Украиной и Россией по транзиту газа.
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