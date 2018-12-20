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Астролог рассказал, когда на Донбассе закончится война
В 2019 году изменений на Донбассе не предвидится, и следующий год будет абсолютной копией 2018-го. Такое мнение в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» высказал международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс.
«Большие перемены на востоке Украины начнутся со второй половины 2020 года, когда там перестанут стрелять. А в 2021 году на Донбассе уже точно стрелять не будут», — уверен известный астролог.
Перемены он связывает с тем, что в 2021 году произойдет королевская комбинация: соединение Юпитера и Сатурна в знаке зодиака Водолей. Именно это, по мнению Росса, изменит очень многое не только на востоке нашей страны, но и на большей части Восточной Европы.
При этом кардинальный характер отношений между нашими странами вряд ли изменится — до тех пор, пока у власти Путин.
После президентских выборов в Украине Путин может пойти на некоторые уступки, не касающиеся Крыма и Донбасса. В частности, отдать Украине моряков, захваченных в ходе Азовского конфликта, и политзаключенного Олега Сенцова. Но до выборов изменений ждать не стоит, мало того, Путин может признать независимость псевдореспублик Донбасса, считает Влад Росс.
Ранее Влад Росс в интервью «ФАКТАМ» говорил о том, что Путин не дотянет на своем посту до 2021 года и не успеет подготовить преемника. Но если даже к власти в России придет Алексей Навальный, то ничего не изменится, и «Крым они нам не отдадут».
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