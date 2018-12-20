У 11-летней девочки чудом исчезла неоперабельная злокачественная опухоль мозга (фото, видео)

Здоровье

Американский телеканал ABC сообщает об удивительной медицинской загадке. У 11-летней девочки Роксли Досс из штата Техас загадочным образом исчезла неоперабельная злокачественная опухоль головного мозга. Страшный диагноз «диффузная глиома ствола головного мозга», который был подтверждает врачами пяти разных клиник, девочке поставили в июне этого года — после того, как у нее ухудшилось зрение и начались сильные головные боли.

Врачи объявили, что ребенок неизлечим и у него нет шансов выжить. Имеется лишь возможность на несколько месяцев продлить ее жизнь — в случае, если курс радиотерапии поможет несколько сдержать развитие заболевания. Родителям Роскли оставалось только молиться. И их молитвы были услышаны.

Спустя три месяца Роксли прошла повторное обследование в медицинском центре города Остин. Как показали снимки МРТ, новообразование бесследно исчезло. Медики были потрясены. Доктор Вирджиния Хэррод говорит, что сначала не поверила тому, что видит. Бывали случае, когда опухоли исчезали, но случай Роскли — уникальный, так как форма рака у нее была крайне агрессивной.

Девочка пока остается под наблюдением врачей, которые делают осторожные оптимистические прогнозы, но хотят убедиться в том, что рак не вернется. Роксли проходит сейчас курс иммунотерапии, чтобы укрепить силы своего организма.

Ранее «ФАКТЫ» писали о жителе Калифорнии Поле Вуде, у которого за день до планируемой операции исчезла опухоль головного мозга.

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