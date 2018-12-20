- 12:35 На 11 см ниже Месси: в сети показали фото и видео самого низкорослого футболиста мира
- 12:29 У главной елки Одессы подарки раздавали иностранные Деды Морозы
- 12:27 Названы страны, которые украинцы чаще всего посещали в 2018 году
- 12:25 В ЕС решили наказать Россию за отравление в Солсбери
- 12:19 Для бойцов ВСУ сыграли концерт в соляной шахте: впечатляющие фото и видео
- 12:19 Фальшивая вакцинация: почему в Украине умирают от кори привитые дети
- 12:04 В США учительницу посадили на три года в тюрьму за секс с 14-летним учеником
- 12:01 В Украину отправились первые вертолеты Airbus для полиции и спасателей
- 12:00 Сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Путину задали неудобный вопрос об Украине
- 11:54 В Шостке похоронили летчика, погибшего в катастрофе Су-27
Известный журналист пришел на пресс-конференцию Путина с флагом Украины (фото)
Украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, пришел на пресс-конференцию президента Российской Федерации Владимира Путина с национальной символикой — значком с украинским и крымскотатарским флагами.
Поблагодарив известного журналиста Айдера Муждабаева за подарок, он написал, что значок будет успокаивать его на пресс-конференции Путина.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 декабря Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в Москве. Ожидается, что в числе прочего лидер РФ будет много говорить об Украине.
Ранее Роман Цимбалюк знатно потролил спикера МИД РФ Марию Захарову с лозунгом «Слава Украине — Героям слава!»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 758 мм