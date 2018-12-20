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Украина

Известный журналист пришел на пресс-конференцию Путина с флагом Украины (фото)

10:53 20 декабря 2018   662
Роман Цимбалюк
Инф. «ФАКТОВ»

Украинский журналист Роман Цимбалюк, работающий в Москве, пришел на пресс-конференцию президента Российской Федерации Владимира Путина с национальной символикой — значком с украинским и крымскотатарским флагами.

Поблагодарив известного журналиста Айдера Муждабаева за подарок, он написал, что значок будет успокаивать его на пресс-конференции Путина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 20 декабря Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в Москве. Ожидается, что в числе прочего лидер РФ будет много говорить об Украине.

Ранее Роман Цимбалюк знатно потролил спикера МИД РФ Марию Захарову с лозунгом «Слава Украине — Героям слава!»

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