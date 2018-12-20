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На такое даже атеист не пойдет: РПЦ резко раскритиковали из-за позиции по созданию ПЦУ
Оскорбления, с которыми российские церковники набросились на новосозданную Православную церковь Украины, не характерны даже для атеистов. Об этом заявил российский публицист Александр Невзоров, комментируя нападки Москвы.
«Вот даже самый тупой атеист, самый злостный никогда не опустился до таких оскорблений верующих, как это позволяет себе сегодня РПЦ, до того открытого хамства, обзывательства и откровенного разжигания в прямом смысле этого слова», — заявил Невзоров в эфире радио «Эхо Москвы».
По словам журналиста, его потрясла ненависть со стороны российских церковных деятелей, эпитеты «сатанинское сборище», «блудилище» по отношению к верующим в Украине. «Можно подумать, что украинцы обещают поклоняться Гарри Поттеру или Карлсону, или Кельцаткоатлю. Нет, там все те же самые старушки бьют лбом в пол, свечки, хоругви и такие же крестики и попики. И, тем не менее, вот это — то, что сегодня устраивает РПЦ, это поразительно абсолютно», — признает Невзоров.
Напомним, ранее бывший священник УПЦ МП отметил, что после ухода получил в свой адрес много зла, желчи и ненависти со стороны Московского патриархата. В УПЦ МП расценивают поступок священников как предательство и грозят наказанием.
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