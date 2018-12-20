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Сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Путину задали неудобный вопрос об Украине
В четверг, 20 декабря, президент России Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в Москве. Традиционно свои вопросы ему задал украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк.
«Сколько вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Там же нищета под вашим руководством, а люди превратились в рабов России, если называть вещи своими именами. Вы боитесь ядерной войны, готовитесь к войне с НАТО, а одновременно с этим отдали приказ стрелять по украинским морякам. Каковы условия обмена украинских политзаключенных и украинских военнослужащих? Вам же нужны граждане России? Вы же постоянно анализируете рейтинги. Складывается впечатление, что тем самым вмешиваетесь в избирательный процесс, как когда-то было в США. Вам не кажется, что прямого диалога между президентами Украины и России может не быть до того момента, пока вы (Путин. — Ред.) не поменяете место работы?» — спросил Роман Цимбалюк.
В ответ на это Путин в подобающей ему манере заговорил о блокаде Донбасса со стороны Украины и об «обстрелах» мирного населения со стороны ВСУ. Видимо, насмотрелся фейков на росТВ.
«Мы хотим, чтобы на всей территории Украины, в том числе на Донбассе, был мир и процветание. Украина осталась одним из крупнейших наших торговых партнеров», — решил сгладить ситуацию Путин, так и не ответив на вопрос, кто дал команду стрелять по украинским кораблям в Черном море.
«Пока в киевских коридорах власти находятся русофобы, не понимающие, в чем интерес своего собственного народа, вот такая ситуация будет продолжаться. Независимо от того, кто находится в Кремле», — сказал Путин.
По его словам, вопрос освобождения украинских военных поднимал Виктор Медведчук: «Эти вопросы можно будет решать после завершения уголовного дела».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, по мнению координатора группы «Информационное сопротивление» Юрия Карина, Россия не пойдет на прямое военное вторжение в Украину, Путин разыгрывает другой опасный сценарий.
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