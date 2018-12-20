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Муж Ани Лорак впервые прокомментировал их развод
После подтверждения информации о разводе популярной украинской певицы Ани Лорак с мужем Муратом Налчаджиоглу, они продолжают хранить молчание и ни слова не говорят о личной жизни.
И если Ани Лорак в соцсетях размышляет исключительно о творчестве и абстрактных вещах, Мурат поделился личными переживаниями. «Терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, тучи рассеются, выглянет солнце и очередное испытание останется в прошлом», — написал он.
Напомним, о разводе звездной пары стали говорить еще этим летом после того, как появилось видео Мурата в ночном клубе, где он жарко обнимает столичную тусовщицу. Осенью Ани Лорак увезла их дочь Софию в Россию и официально подала на развод.
Первое слушание в Шевченковском суде Киева назначено на 24 декабря. Вполне возможно, что до Нового года в отношениях Каролины и Мурата будет поставлена финальная точка.
Ранее «ФАКТЫ» также писали о возможном разводе Ксении Собчак и Максима Виторгана.
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