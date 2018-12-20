- 17:40 Еще один сотрудник Генпрокуратуры стал жертвой воров в киевском метро
- 17:26 Во Франции умер один из лидеров "желтых жилетов"
- 17:19 Фальшивая вакцинация: почему в Украине умирают от кори привитые дети
- 17:16 Полиция обезвредила группу неизвестных, прорвавшуюся в здание НАПК
- 17:07 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн мужской спринт этапа Кубка мира в Нове-Место
- 17:04 Держись, герой: в сети поддержали украинского моряка, который встретил в российском плену день рождения
- 16:45 9 миллионов в окно: Луценко сообщил о поимке важных взяточников
- 16:43 Проговорился: в Украине обратили внимание на важные слова Путина о Донбассе
- 16:31 Бросил на морозе умирать: вынесен приговор насильнику 11-летней девочки
- 16:25 Украинский журнал Vogue впервые возглавил мужчина
В Украине принято важное решение о социальных нормах на жилкомуслуги
После завершения отопительного сезона 2018/2019 в Украине снизят социальные нормы, на которых базируется система начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В среднем, нормы будут снижены на 11 процентов. Ранее сообщалось, что Минсоцполитики вынесло на обсуждение проект, которым предлагается предоставлять субсидии напрямую из государственного бюджета Украины, а не через субвенции местным бюджетам.
Как сообщает «Цензор.нет», об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике. В первую очередь, сократят нормы потребления газа — с 4,5 кубометров на квадратный метр площади до 4,0 кубов на «квадрат». Соответственно уменьшаться и нормы центрального отопления.
Также сообщается, что до конца 2018 года Министерство финансов и Министерство социальной политики завершат проверку получателей социальных льгот и выплат, а с марта 2019 года запустят пилотный проект монетизации субсидий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госбюджете на 2019 год расходы на жилищные субсидии предусмотрены в размере 55,095 млрд грн.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 2 м/с Ю-3
Давление: 756 мм