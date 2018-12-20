Украина

В Украине принято важное решение о социальных нормах на жилкомуслуги

После завершения отопительного сезона 2018/2019 в Украине снизят социальные нормы, на которых базируется система начисления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. В среднем, нормы будут снижены на 11 процентов. Ранее сообщалось, что Минсоцполитики вынесло на обсуждение проект, которым предлагается предоставлять субсидии напрямую из государственного бюджета Украины, а не через субвенции местным бюджетам.

Как сообщает «Цензор.нет», об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике. В первую очередь, сократят нормы потребления газа — с 4,5 кубометров на квадратный метр площади до 4,0 кубов на «квадрат». Соответственно уменьшаться и нормы центрального отопления.

Также сообщается, что до конца 2018 года Министерство финансов и Министерство социальной политики завершат проверку получателей социальных льгот и выплат, а с марта 2019 года запустят пилотный проект монетизации субсидий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Госбюджете на 2019 год расходы на жилищные субсидии предусмотрены в размере 55,095 млрд грн.



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