Что нужно знать о работе аккумулятора зимой, — советы автоэксперта

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Опытные автомобилисты знают, что от подготовки автомобиля к зиме зависит безопасность всех участников дорожного движения. Необходимо не только правильно укомплектовать авто, заменить шины и омывающие жидкости на соответствующие сезону, но и проверить работу аккумулятора, а также плотность антифриза. Как это сделать, «ФАКТАМ» рассказал украинский автожурналист и эксперт Юлий Максимчук.

Проверка аккумуляторной батареи — одно из важнейших условий при подготовке автомобиля к зиме. Если запуск двигателя стал проблемным, батарею нужно подзарядить. Если это не поможет, заменить на новую. В холода пусковой ток аккумулятора существенно снижается, тогда как для прокручивания мотора ему требуется больше мощности, чем в теплое время года.

В обслуживаемых аккумуляторах рекомендуется проверить плотность электролита. Этот параметр напрямую влияет на емкость и срок службы батареи. Процедура выполняется с помощью специального прибора — ареометра. По плотности электролита можно определить состояние аккумулятора. Если он быстро разряжается, следует проверить состояние жидкости в каждой его банке. В наших широтах плотность электролита должна быть в пределах 1,27÷1,30 г/см³ при +25 С°. Если измерения проводятся при других температурах, например минусовых, в указанные параметры необходимо вносить соответствующие поправки. Но эту работу лучше доверить опытным мастерам.

Не менее важно проверить плотность охлаждающей жидкости (антифриза). Этот параметр непосредственно влияет на качество антифриза и его способность нормально работать при низких и высоких температурах (не замерзать и не закипать). Это особенно актуально для подержанных автомобилей и тех машин, в которых проводились ремонтные работы с системой охлаждения и, соответственно, сливали и доливали рабочую жидкость.

В зависимости от свойств антифриза срок его службы составляет в среднем от 2 до 5 лет. По истечении этого времени его плотность снижается, а рабочие качества — ухудшаются. В условиях зимы и при сильных морозах это грозит тем, что охлаждающая жидкость, замерзнув, спровоцирует выход из строя не только радиатора, но и двигателя.

На сегодняшний день антифризы многих производителей имеют показатель плотности — 1,071 г/см³, что соответствует температуре замерзания около -35−40Сº. Самому плотность жидкости также можно измерить с помощью ареометра, хотя и это действие лучше доверить профессионалам на СТО.

В зимний период следует менять не только комплектацию автомобиля, но и стиль вождения. Ведь езда по сухой дороге значительно отличается от поездок по снежной каше. Об особенностях зимней езды «ФАКТАМ» рассказал генеральный директор «Автоакадемии водительского мастерства» Константин Скипора.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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