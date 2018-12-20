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Общество

Морозы отступят: синоптик озвучил прогноз погоды на выходные

16:18 20 декабря 2018   168
Сосульки
Инф. «ФАКТОВ»

За три дня до Нового года в Украине ожидается снег и морозы от -3 до -7 градусов. Такая погода придет в страну после потепления, которое прогнозируется с понедельника, 24 декабря.

Об этом в эксклюзивном комментарии «ФАКТАМ» заявил народный синоптик Леонид Горбань. «Такая погода продержится и в первые дни 2019 года. А 5 января снова потеплеет. Так что к Рождеству снег, скорее всего, превратится в слякоть», — прогнозирует Леонид Горбань.

Материал о том, какой погода будет перед Новым годом и после, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ»: «Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января».


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