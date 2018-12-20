Адвокат рассказал о методах давления ФСБ на пленных украинских моряков

Украина

Захваченным 25 ноября в Керченском проливе военнопленным украинским морякам , которых содержат в московских СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина», российские следователи предлагают заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины. Об этом российскому изданию «Интерфакс» сообщил адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

Адвокат отметил, что уже известно о семи таких предложениях.

«Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой», — сказал Полозов.

К «обработке» украинцев привлекаются даже сокамерники моряков, которые ведут с ними разговоры о якобы пользе досудебного соглашения.

При этом, по словам Полозова, все обвиняемые отказываются от предложения сотрудников ФСБ, так как считают себя военнопленными.

«Я считаю, что подобные действия со стороны следствия абсолютно незаконны и нарушают права наших подзащитных на защиту. Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего», — пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что адвокаты обжалуют действия следователей, а также обратятся к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир «Яны Капу», а также малые бронированные артиллерийские катера ВМС ВСУ «Бердянск» и «Никополь». Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. 24 украинца, находившихся на захваченных судах, были арестованы до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО «Лефортово», а трое содержатся в медблоке следственного изолятора «Матросская тишина». ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в незаконном пересечении границы.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в соответствии с официальным заявленим ВМС Украины, в настоящее время отсутствуют сведения о реальном состоянии здоровья захваченных Россией украинских моряков. Диагноз раненых вообще не указывается, и, очевидно, имеет место попытка затянуть время, чтобы скрыть улики. Помимо этого, независимых врачей к пленным не пускают, поэтому невозможно определить их реальное состояние здоровья

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