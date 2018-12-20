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Украина

Полиция поймала зэка, сбежавшего из колонии в Херсонской области

20:31 20 декабря 2018   162
Побег из колонии
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция смогла задержать преступника, который 19 декабря сбежал из тюрьмы в Херсонской области. Его поймали в нескольких километрах от места лишения свободы.

Сообщается, что 28-летний мужчина отбывал наказание за ограбление, и до этого сбегал из колонии в Николаевской области. Во время побега осужденный продемонстрировал настоящие навыки эквилибриста и преодолел сразу два очень высоких забора, сообщает ТСН.

«Его проверяли в этот же день около 22.30 — он находился на своем спальном месте. Но потом смог преодолеть заграждение и совершить побег», — рассказал замначальника Северной исправительной колонии № 90 Константин Парган.

Преступник очень быстро перепрыгнул ограждение тюрьмы, а за полкилометра будто растворился, так как собаки с кинологами потеряли его след. Правоохранители обыскали все дороги области, останавливали подозрительные машины, а за любую информацию обещали 8 тысяч гривен вознаграждения.

Потом сотрудники колонии, прочесывая на машине окрестные леса, нашли его идущим по проселочной дороге. Теперь ему могут добавить еще пять лет тюрьмы, то есть беглец будет сидеть за решеткой восемь лет вместо трех.

Как писали «ФАКТЫ», в Херсоне из исправительной колонии № 90 сбежал заключенный.

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