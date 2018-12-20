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- 21:13 Путин рассчитывает на приход к власти в Украине политиков, готовых капитулировать, — заявление БПП
Путин рассчитывает на приход к власти в Украине политиков, готовых капитулировать, — заявление БПП
Заявления президента России Владимира Путина, которые он сделал 20 декабря во время пресс-конференции, в очередной раз показали его намерение активно вмешаться в ход президентских выборов в Украине, намеченных на 31 марта 2019 года. Об этом говорится в заявлении пресс-службы политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».
Как говорится в заявлении, Кремль еще раз продемонстрировал «свои неприязнь и враждебность к Петру Порошенко как президенту Украины, который эффективно сочетает функции Верховного Главнокомандующего и руководителя украинской дипломатии».
«Зато Путин явно рассчитывает на приход к власти других политиков, которые были бы более сговорчивыми, готовыми поступиться национальными интересами, готовыми принять мир на российских условиях, то есть капитулировать; готовыми пересмотреть или заморозить курс Украины на вступление в ЕС и НАТО», — заявили в БПП.
В партии назвали такое поведение Путина «вполне предсказуемым и ожидаемым, ведь Москва сует нос во внутриполитические дела большинства европейских стран».
«Достоин сожаления факт, что все мы снова увидели текстуальное и содержательное совпадение между заявлениями российского президента и риторикой многих украинских оппозиционеров, в частности, оценки недавних событий в Керченском проливе», — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Блока Петра Порошенко «Солидарность» выразили уверенность в том, что граждане Украины «разберутся без московских суфлёров в ситуации и дадут достойную оценку каждому политику».
Как писали «ФАКТЫ», 20 декабря Путин давал пресс-конференцию в Москве и сделал несколько важных интересных оговорок относительно конфликта на Донбассе.
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