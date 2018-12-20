Украина

В Украине у каждого водителя будет свой электронный кабинет

Для украинских собственников транспортных средств планируют ввести электронный кабинет водителя. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД страны.

«Сервисный центр Министерства внутренних дел намерен ввести Электронный кабинет водителя. С его помощью каждый желающий сможет узнать актуальную информацию о своем авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, узнать историю любого авто по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД»,— говорится в сообщении.

Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS, реализуемой Фондом Евразия.

Презентация электронного кабинета водителя состоится 21 декабря в Киеве.

В ведомстве напоминают, что VIN-код (Vehicle Identification Number) — это серийный номер транспортного средства от автопроизводителя, средство идентификации и защиты против похищений.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проверка аккумуляторной батареи — одно из важнейших условий при подготовке автомобиля к зиме. Если запуск двигателя стал проблемным, батарею нужно подзарядить. Если это не поможет, заменить на новую. В холода пусковой ток аккумулятора существенно снижается, тогда как для прокручивания мотора ему требуется больше мощности, чем в теплое время года.

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