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В Украине у каждого водителя будет свой электронный кабинет
Для украинских собственников транспортных средств планируют ввести электронный кабинет водителя. Об этом говорится в сообщении Главного сервисного центра МВД страны.
«Сервисный центр Министерства внутренних дел намерен ввести Электронный кабинет водителя. С его помощью каждый желающий сможет узнать актуальную информацию о своем авто и водительском удостоверении, проверить и оплатить административные правонарушения, узнать историю любого авто по VIN-коду и записаться в электронную очередь в сервисные центры МВД»,— говорится в сообщении.
Проект реализован в партнерстве Главного сервисного центра МВД и Государственного агентства по вопросам электронного управления в рамках проекта USAID/UK aid «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах"/TAPAS, реализуемой Фондом Евразия.
Презентация электронного кабинета водителя состоится 21 декабря в Киеве.
В ведомстве напоминают, что VIN-код (Vehicle Identification Number) — это серийный номер транспортного средства от автопроизводителя, средство идентификации и защиты против похищений.
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