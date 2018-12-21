Украина

Закон нас не касается: в УПЦ МП отказались менять свое название (видео)

В филиале Московского патриархата в Украине не видят оснований менять свое название в соответствии с законом № 5309 и будут и дальше именовать себя Украинской православной церковью. Об этом сказал пресс-секретарь УПЦ МП архиепископ Климент.

По его словам, центром их церкви является Киев, а не Москва и, поэтому они не должны указывать свою принадлежность России, сообщает «Громадське».

«Мне кажется, этот закон к нашей церкви никакого отношения не имеет, так как никак нигде не прописано, что мы имеем отношение, субординацию, управление с каким-то зарубежным центром, где есть государство-агрессор. У нашей церкви нет никаких оснований менять название в соответствии с этим законом, потому что наш руководящий центр не находится в государстве-агрессоре. Это, наверное, о ком-то другом», — заявил Климент.

Как писали «ФАКТЫ», 20 декабря Верховная Рада Украины приняла закон, обязывающий религиозные организации указывать о своей принадлежности стране-агрессору в своем названии.

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