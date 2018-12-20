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Украина

УПЦ МП лишили ее названия

14:11 20 декабря 2018   635
Верховная Рада Украины
Инф. «ФАКТОВ»

Верховная Рада Украины, как и планировалось ранее, приняла законопроект о лишении Украинской православной церкви (Московский патриархат) ее названия. За проголосовали 240 народных депутатов.

В документе, в частности, подчеркивается, что все религиозные организации, центр которых находится в государстве-агрессоре, которое признано таковым законами Украины, обязаны сообщить об этом в своем полном официальном названии. Изменения в названия должны быть внесены в течение четырех месяцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российский публицист Александр Невзоров, комментируя нападки Москвы на Православную церковь Украины, заявил, что нападки церковников РПЦ не характерны даже для атеистов.

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