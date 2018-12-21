Трагедия в Чехии: 13 горняков погибли

Мир

На шахте ČSM в Чехии возле города Карвина взорвался метан. Погибли 13 человек. Есть также раненые. По информации чешских СМИ, 11 погибших являются гражданами Польши. Представитель дирекции предприятия Иво Челеховский заявил, что взрыв метана, который накопился, произошел на одном из северных участков подземных тоннелей шахты.

Он сообщил, что взрывом разрушены «некоторые участки, на которых проходили работы». Все работы на шахте ČSM остановили, спасатели предпринимают экстренные меры для подъема горняков на поверхность, сообщает «Укринформ».

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий из-за инцидента вылетает в город Карвина, так как среди погибших на шахте есть граждане Польши. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

«Около полуночи подтвердилась информация о том, что среди пострадавших есть поляки. Поэтому премьер принял решение, что будет вместе со своими сотрудниками в Карвине», — сказал Дворчик.

Как писали «ФАКТЫ», в мае в Польше после толчка на шахте пропали семь горняков. Инцидент произошел на шахте Софиевка в Ястшембе-Здруй, что в Силезском воеводстве.

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