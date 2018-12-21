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Морозы сменятся дождями: какой будет погода в Украине в выходные
В ближайшие дни Украину ждет облачная дождливая погода, почти на всей территории дожди, местами с мокрым снегом. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
22 декабря на западе и севере Украины, а также в Крыму прогнозируются дожди, на востоке и в центре — дожди со снегом. Лишь в Одесской, Николаевской и Херсонской областях будет облачно с прояснением и без осадков.
В этот день ночью на большей части территории страны будет от -1 до -4, днем от 0 … 2 на востоке до + 5−7 на юге.
23 декабря на всей территории страны ожидается снег с дождем, только в Одесской и Николаевской областях без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться около 0, днем до +3 градусов, на юге до +7. В Крыму будет небольшой дождь, ночью + 2−4, днем до +9.
Как писали «ФАКТЫ», временное потепление снова сменится морозами. За три дня до Нового года в Украине ожидается снег и морозы от -3 до -7 градусов.
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