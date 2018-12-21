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Путин пойдет на уступки: астролог озвучил прогноз для Украины на 2019 год
В следующем году, после президентских выборов в Украине, президент Российской Федерации Владимир Путин может пойти на некоторые уступки. Правда, они не будут касаться аннексированного Крыма и Донбасса.
Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделал международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс. По его словам, пока у власти в Кремле находится Путин, кардинальных изменений ждать не следует.
«В частности, он может отдать Украине моряков, захваченных в ходе Азовского конфликта, и политзаключенного Олега Сенцова. Но до выборов изменений ждать не стоит, мало того, Путин может признать независимость псевдореспублик Донбасса», — прогнозирует Влад Росс.
Полный текст интервью с Владом Россом читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украину ждут кардинальные изменения, но Путин этого не увидит».
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