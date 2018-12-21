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Украина

Стало известно о начале производства в Украине мощных артиллерийских установок

13:10 21 декабря 2018   361
Гаубица Гвоздика
Инф. «ФАКТОВ»

Украина начинает производство 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика». Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Как сообщил эксперт по бронетанковой технике Александр Костур, до распада СССР производство этих установок было налажено на Харьковском тракторном заводе.

Назначение «Гвоздики» — уничтожение живой силы и огневых средств пехоты, разрушение укреплений полевого типа, проложение проходов в минных полях, борьба с артиллерией, минометами и техникой врага.

Как писали «ФАКТЫ», на международной выставке «Оружие и безопасность-2108», которая проходила в Киеве с 9 по 12 октября, было продемонстрировано много новинок вооружения как украинского, так и зарубежного производства. Среди них мощная реактивная система залпового огня БМ-21 УМ «Берест», которую создали полностью из украинских комплектующих. Также посетители выставки могли увидеть новую модернизацию крупнейшего беспилотника, который используется на фронте PD-1AF.

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