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Цена субсидии: Рева объяснил разницу между безработными в селе и городе
К вопросу назначения субсидий в селе и в городе правительство подходит дифференцированно. Различия касаются помощи безработным. Если в случае отсутствия работы в селе, человеку может быть назначена субсидия, то безработному горожанину могут в ней отказать. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в парламенте во время часа вопросов к правительству 21 декабря.
«Что касается безработных — четко прописана в положении разница между жителями города и села. Учитывая, что в селе остается большая проблема безработицы, даже если человек не работает, ему может быть назначена субсидия по решению комиссии», — отметил Рева.
В то же время, говоря о городских жителях, министр заявил: «Проблемы безработицы в крупных городах на сегодняшний день нет. Поэтому тех, кто не работает, нужно спросить «почему».
По словам чиновника, если человек получает полставки, он имеет право получать субсидию.
«Очень часто граждане просят снизить официальную зарплату, чтобы получить субсидию», — добавил Рева.
Напомним, в Украине резко возросло число получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ. Так, в ноябре 2018 года ее получали 3 миллиона 349 тысяч домохозяйств. Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в прошлом месяце уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 гривен.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в текущем отопительном сезоне, как и раньше, сэкономленную сумму субсидии можно использовать для оплаты в следующем месяце за потребленные свыше выделенной социальной нормы газ, воду или электроэнергию.
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